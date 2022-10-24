Новые меры поддержки вступили в силу с 20 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кабинет Министров Татарстана ввел дополнительные меры поддержки семей граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Какие дополнительные меры поддержки семей мобилизованных вводятся в Татарстане

Так, из нововведений можно отметить то, что семьи мобилизованных с новорожденными детьми, проживающие в республике на постоянной основе, получат подарочные комплекты детских принадлежностей без учета среднедушевого дохода семьи;

Далее из этой категории мужчины и женщины, достигшие 60 и 55 лет соответственно, имеют право в первую очередь получить путевку на санаторно-курортное лечение.

В свою очередь пожилым людям и инвалидам I, II группы социальные услуги предоставляются бесплатно.

Также члены семьи мобилизованных в Татарстане имеют преимущественное право при приеме на социальное обслуживание в дома-интернаты для престарелых, дома-интернаты для граждан с психическими расстройствами, а также реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Студентам очной формы обучения по программам подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных организациях Татарстана предоставляется одноразовое горячее питание.

Напомним, что до этого детям из семей мобилизованных, которые обучаются с 1 по 11 классы в школах республики также предоставляется бесплатное горячее питание. При этом два раза в день - завтрак и обед.

Кроме того, данные семьи с детьми в возрасте от 7 до 17 лет включительно, проживающие на территории Татарстана на постоянной основе, имеют первоочередное право при обеспечении путевками в организации отдыха

Иные меры поддержки семей мобилизованных в Татарстане

Бизнес-планы безработных членов семей на заседаниях экспертных советов рассматриваются в первую очередь.

Татарстанским работодателям рекомендуется установить мобилизованным сотрудникам единовременные выплаты, а также предусмотреть дополнительные меры социальной поддержки их семей.

Помимо этого, Кабинет Министров Татарстана предлагает органам местного самоуправления:

- предоставить право на внеочередное зачисление в муниципальные детсады;

- освободить родителей от платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных детсадах;

Напомним, ранее казанский штаб по поддержке семей мобилизованных уже определил перечень мер помощи детям и родным призванных на службу. Дети бойцов получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте, льготное посещение культурных и спортивных объектов.

Семьи мобилизованных также могут получить выплаты в размере 20 тысяч рублей за несовершеннолетнего ребенка, а специалисты центра «Доверие» оказывают круглосуточную помощь родным и близким граждан, призванных на службу.

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