В Казани окажут бесплатную психологическую помощь семьям мобилизованных

Поговорить со специалистом можно как лично, так и по телефону +7(843)277-00-00. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Казани семьям мобилизованных окажут бесплатную психологическую помощь. Этим займутся специалисты центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие».

На личную встречу со специалистом можно прийти с 9:00 до 17:30 в отделения центра, расположенные по следующим адресам:

- улица Кулахметова, 21;

- улица Халтурина, 16;

- улица 8 Марта, 4;

- улица Годовикова, 14, подъезд 2;

- улица Салимжанова, 14.

Также психологи круглосуточно принимают звонки по телефону: +7(843)277-00-00.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани создадут штаб по поддержке семей мобилизованных.

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