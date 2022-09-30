В Казани окажут бесплатную психологическую помощь семьям мобилизованных

Поговорить со специалистом можно как лично, так и по телефону +7(843)277-00-00.
Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
В Казани семьям мобилизованных окажут бесплатную психологическую помощь. Этим займутся специалисты центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие».
На личную встречу со специалистом можно прийти с 9:00 до 17:30 в отделения центра, расположенные по следующим адресам:
- улица Кулахметова, 21;
- улица Халтурина, 16;
- улица 8 Марта, 4;
- улица Годовикова, 14, подъезд 2;
- улица Салимжанова, 14.
Также психологи круглосуточно принимают звонки по телефону: +7(843)277-00-00.
Напомним, ранее сообщалось, что в Казани создадут штаб по поддержке семей мобилизованных.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На улице Кулахметова в Казани открыли обновленное отделение центра психологической помощи «Доверие»
Теперь специалисты там могут принимать до 35 детей и подростков в день (подробнее)
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram