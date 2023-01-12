Казался спокойным парнем, а сам...: Задержан подросток, который хотел напасть на одну из школ Нижнекамска

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнекамске задержали 16-летнего парня, который пытался найти в Сети информацию о нападениях на учебные учреждения и инструкции по сборке винтовки. Правоохранители считают, что он хотел ворваться с оружием в школу №8, где некогда учился, и устроить там массовое убийство. Об этом «Комсомолке» сообщили собственные источники в органах.

На данный момент известно, что подросток является учащимся колледжа нефтехимии и нефтепереработки. Знакомые говорят о нем, как о милом, спокойном и дружелюбном парне, который тем не менее состоит на учете в ПДН (подразделении по делам несовершеннолетних - Ред.).

Не исключено, что в отношении юноши будет возбуждено уголовное дело. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ПЕРЕЖИТАЯ ТРАГЕДИЯ

Напомним, не так давно Татарстан пережил страшную трагедию - нападение на казанскую гимназию №175 11 мая 2021 года. Ее устроил бывший ученик Ильназ Галявиев.

Переступив через раненного им Мулланура Мустафина, он прошел внутрь гимназии, где привел в действие самодельное взрывное устройство. После грохота директор учреждения по громкой связи приказала учителям закрыться с детьми в классах. Одни пытались спрятаться под партами, другие начали выпрыгивать из окон, пока преступник искал открытую дверь. По пути он ранил одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили два педагога. В итоге Ильназ все же нашел один незапертый кабинет, в котором сидел 8 «А», и открыл огонь по детям, погибли семеро.

После этого парень решил сдаться и вышел на крыльцо гимназии. К этому времени к гимназии подъехали сотрудники Росгвардии. Галявиева скрутили и увезли в отделение полиции.

На данный момент проходит суд. Галявиев отказался от адвокатов и полностью признал свою вину. Ему вменяют умышленное убийство девяти человек, в том числе семи детей, покушение на убийство, изготовление и незаконный оборот взрывчатых средств и взрывного устройства, а также умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

Парню грозит пожизненное заключение.

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