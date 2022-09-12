В течение последних трех лет Зайцев был председателем правительства Калмыкии. Фото: пресс-служба правительства Марий Эл

Обработаны 100% бюллетеней с выборов главы Марий Эл 2022. Понятно, что новым руководителем республики с существенным отрывом от других кандидатов становится Юрий Зайцев. Он набрал голосов 82,44% от общего количества голосов.

Напомним, бывший председатель правительства Калмыкии 51-летний Юрий Зайцев был назначен врио главы Марий Эл 10 мая текущего года. Произошло этого после отставки Александра Евстифеева, о которой он сам попросил Президента России Владимира Путина. Уходя, экс-руководитель региона заявил, что ему никогда не было и не будет стыдно за продленную работу.

На выборах 11 сентября 2022 года Юрий Зайцев обошел представителя местного отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Валентину Злобину, Антона Мирбадалева от марийского регионального отделения ЛДПР и Наталию Глущенко от регионального отделения «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

СПРАВКА КП

Юрий Викторович Зайцев родился 16 декабря 1970 года в городе Монино, что в Московской области. Окончив школу он поступил в Военный Университет Министерства обороны России (Военный Краснознаменный институт МО СССР) по специальности «Иностранный язык» с квалификацией «Переводчик-референт, специалист в информационно-аналитической области». Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

С 1996 по 2013 годы Зайцев работал на руководящих должностях в структурах металлургического комплекса страны. С февраля по август 2014 года - был советником и первым заместителем гендиректора «МРСК Северного Кавказа», а с августа 2014 по март 2019 годов - гендиректором предприятия.

С 2019 года по 2022 годы будущий руководитель Марий Эл был Председателем Правительства Калмыкии.

Зайцев свободно владеет французским и итальянским языками. Женат, воспитывает сына.

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