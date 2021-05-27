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Общество27 мая 2021 22:02

После стрельбы в школе №175 в Казани президент Татарстана призвал ограничить доступ детей к онлайн-шутерам

По мнению Рустама Минниханова, есть специальные службы, которые должны разобраться как лучше всего это сделать
Камилла МИННИБАЕВАКамилла МИННИБАЕВА
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При этом глава региона также считает, что мировая Сеть принесла много позитивного - стерла границы и сделала информацию доступной для всех. Фото: president.tatarstan.ru

При этом глава региона также считает, что мировая Сеть принесла много позитивного - стерла границы и сделала информацию доступной для всех. Фото: president.tatarstan.ru

После трагедии в школе №175 в Казани, когда ее бывший ученик заядлый игрок в онлайн-шутеры расстрелял детей, президент Татарстана Рустам Минниханов призвал ограничить доступ подростков к таким компьютерным играм, например, сделать вход в них персонифицированным.

- Для этого есть специальные службы. Если эти игры будут в прямой доступности, это неправильно. Это влияет на психику детей, - отметил глава региона в интервью RTVI. - Они воспринимают по-своему «стрелялки», и вот к чему это может привести (речь идет о стрельбе в казанской школе №175 – Ред.).

При этом Рустам Минниханов также считает, что мировая Сеть принесла много позитивного - стерла границы и сделала информацию доступной для всех. Правда, согласно статистике, человек теперь проводит в телефоне или планшете по семь часов в день. И тот поток информации, который он получает не может даже переосмыслить.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после убийцу и вовсе поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. Вскоре подросток отправится в институт им. Сербского, где его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Отметим, молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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