"Найти тут клад? Проще в Америку пешком дойти": Где спрятали драгоценности на 160 миллионов, похищенные во время ЧМ-2018 в Казани

Полицейские несколько дней искали драгоценности при помощи металлоискателей. Фото: МВД РТ.

Почти три года жители и гости Казани проходили в сотнях, а то и в десятках метров от "находки века". Почти в центре Казани, в районе пересечения улиц Мусина и Чуйкова в июле 2018 года три иностранца закопали драгоценности общей стоимостью в 160 миллионов рублей.

"НИ РАЗУ В ИСТОРИИ РОССИИ ТАКОГО НЕ БЫЛО"

Их обнаружили только накануне. Несколько дней поисков увенчались успехом - четыре пакета с якутскими бриллиантами достали из земли и уже успели передать владельцу, который был безмерно этому рад.

Четыре мешка с украшениями, на кадре видно, что каждая драгоценность в отдельном пакетике. Фото: МВД РТ.

- Для нас потерянные драгоценности составляли примерно 70% от общего количества изделий. Мне кажется, что ни разу в истории России такого не было, чтобы спустя три года что-то нашлось, но благодаря полиции Казани мы все нашли, - заявил директор якутской фирмы Василий Саввин, получив бриллианты из рук полицейских.

Бриллианты уже передали их владельцу. Фото: МВД РТ.

НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА С МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЕМ

Найти то, место, где колумбиец Эктор Алехандро Валеро Валеро и еще два иностранных гостя закопали украденные во время Чемпионата мира по футболу драгоценности, было не сложно. На фотографиях и видео, предоставленных МВД все четко видно - это лесополоса на улицах Мусина и Чуйкова.

Дорога рядом с лесополосой довольно оживленная, ежедневно тут проходят тысячи людей. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Корреспондент "Комсомольской Правды - Казань" решил сходить на место и посмотреть, где же именно почти три года пролежали драгоценности. Участок улицы Чуйкова, где находится лесополоса, довольно оживленный - рядом один из крупнейших ТЦ Казани, кругом супермаркеты, автоцентры, рядом людей полно, но по тоненькой тропинке, которая ведет в лесополосу никто не ходит. Казалось бы, такая крупная находка, должны были прибежать казанцы с металлоискателями и надеждами, что в земле осталось еще хоть что-то ценное, но нет.

Одна из многих тропинок в лесополосе. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

"ТАМ НОЧЬЮ СТРАШНО"

Попытка пообщаться с проходившими мимо казанцами дала еще одну пищу для размышлений. Как выяснилось. про бриллианты они не знают, а этого места даже опасаются.

- Найти тут клад? Проще в Америку пешком дойти. Там ходить страшно, особенно ночью, кажется, что сейчас кто-нибудь из-за кустов выпрыгнет, - рассказала встретившаяся на улице Мусина.

Кругом болото и много насекомых. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

ВОНЬ, КОМАРЫ И КРАПИВА В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РОСТ

Вообще, признаться, вид лесополосы удручал - крапива в человеческий рост, комары, мошкара и запах гниющего болота. Не самое приятное зрелище. По доброй воле сюда действительно не каждый бы зашел. Видимо, Эдгар Валеро решил также и закопал драгоценности.

Проходя по лесополосе удивляешься двум вещам - обилию мусора и насекомых. Ноги покраснели за считанные минуты и не прекращали чесаться. Среди мусора преобладали покрышки, фантики от шоколадок, бутылки и, почему-то женское нижнее белье.

Чем дольше от дороги, тем больше воняет гнилью.

НАШЕЛ ЧЕТЫРЕ ЧЕРНЫХ ПАКЕТА, НО НЕ С БРИЛЛИАНТАМИ, А С БУТЫЛКАМИ

Лесополоса довольно обширная, чтобы обойти ее по кругу потребовалось чуть больше часа. За это время на дороге я встретил всего двух человек, работника службы по доставке еды одной из популярных фирм, который нес заказ от торгового центра и женщина, которая как-то странно на меня посмотрела, когда я спросил про зарытые бриллианты.

В итоге за полтора часа скитаний мне все же посчастливилось найти четыре черных мешка, но внутри были не бриллианты, а пустые бутылки из-под пива.

Количество мусора просто поражает воображение. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Напомним, что самая скандальная кража последних трех лет в Казани, которую успели даже назвать "преступлением века". Тогда у одного из предпринимателей пропал чемодан с партией якутских бриллиантов. Пропажа потянула на 160 миллионов рублей

КАК УДАЛОСЬ УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТЫ

В те дни, в июле 2018 года, в столице Татарстана проходила часть матчей чемпионата мира по футболу. Тогда на "Казанской ярмарке" одновременно с этим проходила и ювелирная выставка. Именно на нее один из сотрудников компании "Seven Diamonds" привез крупную партию якутских бриллиантов.

По завершению выставки мужчина увез чемоданы с драгоценными камнями. Покидал он Казань ночью. И перед отлетом в аэропорту он заметил, что не достает бриллиантов на 160 миллионов рублей.

Возник скандал, была вызвана полиция. Правоохранители по записям с камер видеонаблюдения вычислили, что кража "века" произошла во время демонтажа выставочного павильона.

К рабочим "на помощь" пришли трое неизвестных. Подозрений они ни у кого не вызвали и им спокойно, словно по конвейеру передали один из чемоданов с бриллиантами. С ним злоумышленники тут же и пропали. Было установлено, что они сбежали на заранее подготовленном автомобиле.

КАК ИСКАЛИ ПОХИТИТЕЛЕЙ

На след похитителей вышли быстро, но к этому времени все они уже успели покинуть Россию. Одним из подозреваемых оказался гражданин Колумбии. Задержали его в Аргентине. По требованию Генпрокуратуры мужчину - Эдгара Алехандро Валеро Валеро, экстрадировали в Россию.

Задержанный не смог точно указать место, где спрятал бриллианты. Фото Генеральной прокуратуры РФ

- Он обвиняется в совершении кражи, - сообщили в Генпрокуратуры России. - Вахитовским районным судом города Казани еще 28 сентября 2018 года обвиняемому заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он был объявлен розыск.

Отметим, что поимке Алехандро помогло объявление его в международный розыск. Задержали его в Аргентине еще в сентябре 2019 года. С тех пор Россия вела переговоры о выдаче обвиняемого.

Дело непростое - процесс экстрадиции был многоступенчатым. Также на протяжении 2019-2020 годов Гепрокуратурой России дополнительно представлялись все новые и новые доказательства вины задержанного.

Фото Генеральной прокуратуры РФ

Кроме того, свои коррективы внесла и пандемия коронавируса. И только 9 марта 2021 года стало известно, что в сопровождении сотрудников УФСИН и российского бюро Интерпола Эдгар Алехандро Валеро Валеро был доставлен в Москву.