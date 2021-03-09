Подозреваемого в краже из Казани бриллиантов на 160 миллионов рублей доставили в Москву из Аргентины

Злоумышленника задержали в Аргентине. Фото: Генпрокуратура РФ

"Преступление века" произошло в июле 2018 года в Казани - в те дни в столице Татарстана проходила часть матчей чемпионата мира по футболу. Тогда на "Казанской ярмарке" одновременно с этим проходила и ювелирная выставка. Именно на нее один из сотрудников компании "Seven Diamonds" привез крупную партию якутских бриллиантов.

По завершению выставки мужчина увез чемоданы с драгоценными камнями. Покидал он Казань ночью. И перед отлетом в аэропорту он заметил, что не достает бриллиантов на 160 миллионов рублей.

Возник скандал, была вызвана полиция. Проавоохранители по записям с камер видеонаблюдения вычислили, что кража "века" произошла во время демонтажа выставочного павильона.

К рабочим "на помощь" пришли трое неизвестных. Подозрений они ни у кого не вызвали и им спокойно, словно по конвейеру передали один из чемоданов с бриллиантами. С ним злоумышленники тут же и пропали. Было установлено, что они сбежали на заранее подготовленной автомобили.

На след похитителей вышли быстро, но к этому времени все они уже успели покинуть Россию. Одним из подозреваемых оказался гражданин Колумбии. Задержали его в Аргентине. По требованию Генпрокуратуры мужчину - Эдгара Алехандро Валеро Валеро, экстрадировали в Россию.

- Он обвиняется в совершении кражи, - сообщили в Генпрокуратуры России. - Вахитовским районным судом города Казани еще 28 сентября 2018 года обвиняемому заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он был объявлен розыск.

Отметим, что поимке Алехандро помогло объявление его в международный розыск. Задержали его в Аргентине еще в сентябре 2019 года. С тех пор Россия вела переговоры о выдаче обвиняемого.

Дело непростое - процесс экстрадиции был многоступенчатым. Также на протяжении 2019-2020 годов Гепрокуратурой России дополнительно представлялись все новые и новые доказательства вины задержанного.

Фото Генеральной прокуратуры РФ

Кроме того, свои коррективы внесла и пандемия коронавируса. И только сегодня стало известно, что в сопровождении сотрудников УФСИН и российского бюро Интерпола Эдгар Алехандро Валеро Валеро был доставлен в Москву.