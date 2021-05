"Еще не поздно Манижу отозвать с Евровидения?": "Рубин" выпустил мега-крутой клип к юбилею Слуцкого

Зотов, Грицаенко и Костюков идеально влились в роль "Песняров", а Хвича, Самошников и Бакаев прекрасно сыграли пионеров. Фото: ФК "Рубин".

4 мая главному тренеру "Рубина" Леониду Слуцкому исполнилось 50 лет. Громких торжеств не было. Да и как праздновать? В самом разгаре концовка сезона. Теперь же, когда чемпионат закончен, "Рубин" пробился в еврокубки, можно и отпраздновать.

Местом проведения праздника рулевой "Рубина" выбрал московский клуб Soho. Размах мероприятия поражал - в числе приглашенных россыпь футбольных звезд во главе с Артемом Дзюбой. Ведущие - Александр Гудков с Екатериной Варнавой.

Обстановка была вполне дружеская, собравшиеся отплясывали под "Руки Вверх", Дзюба даже пел "18 мне уж". Слуцкий также решил исполнить песню со сцены. Выбор удивил - наставник "Рубина" спел "Спрыгну со скалы" из репертуара группы "Король и шут".

Подарков было масса, но главный сделали наставнику футболисты "Рубина" - выпустили клип "Старые песни для главного". В видеоролики показали "этапы взросления Слуцкого" и, видимо, любимые песни.

Так, в самом начале маленький мальчик, сыгравший семилетнего Слуцкого, задувает свечи и получает в подарок пластинку "Песняров". А дальше в кадре появляются защитники Грицаенко и Зотов, а также форвард Костюков, которые спели "Косил Ясь конюшину". В образ легенд белорусской сцены игроки "Рубина" скопировали идеально. Костюкову здорово пошли усы. Возможно, ему даже стоит задуматься о смене имиджа.Сидевшим в зрительном зале Бакаеву, Хвиче и Самошникову песня понравилась.

Фото: скриншот с видео.

Следующий этап - 1988 год. Слуцкому дарят вратарские перчатки. Он счастлив, а в этот момент по радио звучит едва ли не главный хит того времени - You're My Heart, You're My Soul от Modern Talking.

В образ немецких музыкантов перевоплотились Зуев и Старфельт. Получилось неплохо. Правда, Старфельт, по мнению посмотревших видео болельщиков, больше напоминал рыжего из "Иванушек".

Фото: ФК "Рубин".

Следующий этап - 1999 год. Слуцкому 28, но он уже тренирует "Олимпию". Волгоградский клуб смог выиграть турнир в своей группе третьей лиги и получил право сыграть во втором дивизионе. Главным хитом того времени было "Хали Гали" от группы "Леприконсы". Спортивному директору Яровинскому, а также тренерам Кузьмину и Веретенникову удалось неплохо скопировать образ.

Фото: ФК "Рубин".

2004 год. В руках у Слуцкого диск с песней Андрея Губина "Такие девушки, как звезды". Он вставляет его в старенький компьютер, где сильно похрипывая загружается 98 Windows. Песню Губина, а вернее, сыгравшего его Олега Шатова, включили через проигрыватель Winamp (Помнит ли кто-то еще эту программу?).

Шатов - идеальный Губин. Голос, конечно, отличается, но движения и мимика - на 5 с плюсом. Зажигать в клипе Шатову-Губину помогали Деспотович, Бегич и Йевтич, но спеть им так и не дали.

Фото: ФК "Рубин".

В завершении - плод коллективного творчества. 2017 год, на столе - загранпаспорт. Возможно, это отсыл к началу работы Слуцкого в "Халл Сити". В то время из каждой магнитолы в машине звучал "Между нами тает лед" от "Грибов".

В последнем этапе клипа снялись все, тут и "белорусы" Зотов, Грицаенко и Костюков, и стильный Шатов, и пионеры Бакаев и Самошников.

Фото: скриншот с видео.

Солировал же человек в черной маске и с магнитофоном на плече. Пусть интригу создатели клипа и держали до конца, но голос выдал солиста. Сразу стало понятно, что поет юбиляр.

Фото: скриншот с видео.

В комментариях к клипу отмечали, что Слуцкий исполнил песню "даже лучше оригинала". Вообще Слуцкому уже давно предлагают бросить футбол и пойти на сцену.

"Очередной шедевр! Очевидно медийка у Рубина прокачалась не хуже команды, такого даже в Европе не делают. Браво, аплодисменты! "

"С чемпионства таких эмоций не испытывал! Ребята вы сотворили шедевр! Без работы теперь точно не останетесь) А Рубину можно пополнять бюджет с просмотров на ютубе) Зотов, Костюков и Зуев - это прям ваши роли) Все ребята молодцы, низкий вам поклон за сезон и подобные творения) Тренерскому штабу и в частности Леониду Викторовичу отдельное спасибо!"

"Еще не поздно Манижу отозвать с Евровидения? Слуцкий точно выиграет, без шансов!".

Отметим, что это не первый опыт Слуцкого в роли певца, а клипы "Рубина" уже становятся традицией. Так, накануне Нового года татарстанский клуб Казанский решил изящно поздравить любителей футбола праздниками. В сети появился клип, в котором главные роли сыграли футболисты команды, но главным сюрпризом стал сам исполнитель песни. Им оказался главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

Причем, пел рулевой "Рубина" на английском. Для записи клипа выбрали песню Мэрайи Кэри "All I Want for Christmas Is You" ("Все, что я хочу на Рождество - этo ты"). То, что Слуцкий жил в Англии и работал в Европе возымело действие. Он спел без единой запинки. По началу можно было даже усомниться, что поет сам тренер. Впрочем, когда в клипе показали Слуцкого с микрофоном, то все сомнения рассеялись.