Фото: ФК "Рубин".

Футбольный сезон в российской Премьер-Лиге практически завершен. Все матчи 30 тура были намечены на одно время, но из-за жары начало матча между "Уфой" и "Арсеналом" перенесли на более позднее время.

Интриг перед последним туром было предостаточно. Тут и борьба за еврокубки, и за сохранение места в элите. "Рубин" в заключительном туре принимал "Ротор". Казанцы стремились в Лигу Конференций, а волгоградцы мечтали сохранить прописку в элитном дивизионе.

"Рубину" надо было побеждать, тогда 4 место никуда бы не делось. Ничья оставляла шансы, но надо было оглядываться на результаты матчей "Сочи" и ЦСКА. Поражение же могло очень дорого обойтись казанцам.

Нули на табло в этом матче держались почти до самой концовке. За 15 минут до окончания матча Старфельт зачем-то сыграл рукой в штрафной. Стопроцентный пенальти. Фламарион с точки переиграл Дюпина.

Этот результат устраивал "Ротор", да и "Рубин" в случае поражения сохранял шансы на Лигу Конференций. Однако завершать сезон поражением казанцы не хотели. В итоге уже в компенсированное время подопечные Слуцкого заработали пенальти. Деспотович был точен. В итоге ничья 1:1.

Благодаря этому результату, а также ничьей "Сочи" и поражению ЦСКА, "Рубин" набрал 53 очка и сохранил 4 место. Казанцы летом стартуют в еврокубках, где не участвовали шесть долгих лет. Благодаря успешному завершению сезона подопечные Леонида Слуцкого выступят в новом европейском турнире - Лиге Конференций.

ЧТО ЗА НОВЫЙ ТУРНИР И КОМУ ОН ВЫГОДЕН

Зачем придумали Лигу Конференций? Здесь все просто – увеличить число участников еврокубков и как-то поднять уровень Лиги Европы. Не секрет, что некоторые топовые команды недолюбливают Лигу Европы и играют там спустя рукава. Сейчас это будет сделать сложнее.

Теперь число участников Лиги Европы сократится. Если раньше на групповом этапе играло 48 команд, то теперь их станет 32, как, собственно, в Лиге Чемпионов. Соответственно, сократится число проходных матчей и увеличится количество игр с топовыми соперниками, ведь вероятность попадания в группу Лиги Европы команды из не самых развитых футбольных чемпионатов резко сокращается. По факту, в Лиге Европы будут играть команды только из 15 сильнейших лиг Европы по их рейтингу. Сейчас туда входят, например, чемпионаты Дании, Австрии и Кипра, но нет Болгарии, Сербии, Румынии или Чехии.

На первом квалификационном этапе Лиги Конференций стартуют только команды из не самых топовых чемпионатов. На втором же к ним присоединяются коллективы посерьезнее. Здесь уже команды, занявшие 5 место в чемпионате Португалии и четвертые места в 9 лигах, в том числе в России.

В третьем раунде добавляются команды, ставшие 4-й в Португалии и третьими в тех же 9 лигах. В последнем раунде плей-офф перед групповым этапом в квалификацию добавляются пять команд, занявших 6 места в чемпионатах Испании, Англии, Италии и Германии и пятая команда Франции.

ГДЕ СЫГРАЕТ «РУБИН»

Таким образом, в нынешней ситуации «Рубин» стартует в третьем отборочном раунде Лиги Конференций и, чтобы пробиться в группу, должен будет пройти два отборочных этапа.

В групповой этап Лиги Конференций попадают 32 команды. В 1/8 финала напрямую попадают победители групп. Команды, занявшие вторые места за выход в 1/8 сыграют с командами, ставшими третьими в группах Лиги Европы. Дальше стандартная евровесна.

КАК "РУБИН" ИГРАЛ В ЕВРОПЕ

Первый раз казанцы вышли на европейскую арену в 2004 году. Тогда, став бронзовыми призерами чемпионата России, «Рубин» квалифицировался в Кубок УЕФА (ныне Лига Европы). В первом раунде казанцы на выезде одолели венский «Рапид» 2:0, но в ответном поединке дома проиграли 0:3 и вылетели из турнира.

Спустя два года «Рубин» вновь стартовал в Кубке УЕФА, смог легко пройти белорусский БАТЭ, но затем уступил «Парме». Год спустя казанцы заявились в Кубок Интертото (квалификационный турнир для попадания в Кубок УЕФА). Там на их пути вновь встал венский «Рапид».

Став в 2008 году впервые чемпионом России, «Рубин» получил право сыграть в Лиге Чемпионов. Казанцы смогли стать третьими в группе с «Барселоной», «Интером» и киевским «Динамо», а победа на выезде над «Барсой» навсегда вошла в историю «Рубина». Вылетев из Лиги Чемпионов казанцы опустились в плей-офф Лиги Европы, где смогли обыграть израильский «Хапоэль», но в 1/8 финала уступили дорогу немецкому «Вольфсбургу».

Год спустя «Рубин» вновь оказался в одной группе Лиги Чемпионов с «Барселоной». Так же в соперниках значились датский «Копенгаген» и греческий «Панатинаикос». Итог – вновь 3 место. В 1/16 Лиги Европы казанцы не смогли пройти голландский «Твенте».

В сезоне 2011/2012 «Рубин» попал в квалификацию Лиги Чемпионов, смог пройти киевское «Динамо», но в решающем раунде уступил «Лиону» и отправился в Лигу Европы. «Рубин» смог выйти из группы с ирландским «Шемроком», английским «Тоттенхемом» и греческим ПАОКом, но в 1/16 не сумел переиграть «Олимпиакос».

Евросезон 2012/2013 получился самым долгим в истории «Рубина». В групповом этапе Лиги Европы казанцы смогли дважды обыграть азербайджанский «Нефтчи», набрать 4 очка в матчах с сербским «Партизаном» и разгромить миланский «Интер» 3:0. Итог – выход в следующий раунд.

В 1/16 финала «Рубин» сотворил настоящую сенсацию, выбив из турнира звездный мадридский «Атлетико». Следом казанцы прошли другой испанский клуб – «Леванте». В четвертьфинале «Рубину» достался «Челси». Проиграв в Англии 1:3, казанцы выиграли дома 3:2, но уступили «Челси» дорогу в полуфинал.

Следующий сезон вновь стал европейским для «Рубина». Казанцы прошли три раунда квалификации Лиги Европы, обыграв сербскую «Ягодину», датский «Раннерс» и норвежский «Мольде». На групповом этапе одержали 5 побед в 6 матчах. По два раза были биты словенский «Марибор» и бельгийский «Зюльте-Варегем», один раз казанцы обыграли английский «Уиган», второй матч между командами завершился вничью. Отличный групповой этап, увы, не возымел продолжения. В 1/16 финала «Рубин» вылетел от испанского «Бетиса».

Последний раз в Европе «Рубин» играл в сезоне 2015/2016. В отборе к Лиге Европы казанцы с трудом прошли австрийский «Штурм» и македонские «Работнички», а в групповом этапе не смогли выйти из группы с «Ливерпулем», «Бордо» и «Сьоном», набрав лишь 6 очков. С тех пор «Рубин» ни разу не попадал в еврокубки.