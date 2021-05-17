После стрельбы в школе Казани жители Набережных Челнов сообщили о мужчине, который гулял по улице с ружьем

Причем прохожие об этом не сообщили в полицию, а просто написали в соцсетях. Фото: скриншот с видео

Накануне жители Набережных Челнов увидели, как вдоль одного из домов в 18-ом микрорайоне прогуливается странный мужчина с ружьем руках. По словам очевидцев, шел он неторопливо и при этом разговаривал. И как в случае с Ильназом Галявиевым, который также шел по улице с ружьем и потом расстрелял детей в школе №175, никто из прохожих в полицию ничего не сообщил. Правоохранители узнали об этом лишь из соцсетей. По их словам, если бы горожане позвонили на номер 112, то они бы задержали странного мужчину в течение 10-15 минут.

Его, к слову, нашли. Как рассказал мужчина полицейским, в тот день он был пьян и решил пойти на улицу пострелять из пневматического ружья по банкам. По данному факту сейчас идет проверка.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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