Общался в игре со взрослым незнакомцем: мать студента ТИСБИ считает, что ее сын такая же жертва, как и Ильназ Галявиев

Даниил Андреев учился в ТИСБИ. Там же, где и организатор стрельбы в школе Казани Ильназ Галявиев. Фото: Личный архив

10 мая 2020 года, с собой покончил 17-летний студент ТИСБИ Даниил Андреев. А спустя почти ровно год произошла стрельба в школе №175 в Казани. Погибли семь детей и две учительницы, десятки были ранены. Совершил это 19-летний Ильназ Галявиев. После задержания молодого человека появилось видео его допроса, на котором он заявил, что он Бог и всех ненавидит.

- Когда я увидела это видео, услышала эти слова, я просто в ступор впала. В этот момент я увидела своего собственного сына. В последние месяцы перед смертью он мне говорил те же самые вещи: что он Бог, и сам все в этом мире решит, - рассказала «Комсомолке» мать Даниила Наталия Андреева.

На допросе некогда тихий Ильназ выкрикивал, что он Бог.

Она считает, что на Ильназа Галявиева как и на Даниила воздействовали извне неизвестные, что в первом случае привело к совершению чудовищного преступления, а во втором – к суициду.

Причем Андреева связывает изменения в поведении своего сына именно с моментом его поступления в ТИСБИ.

Так же, как и Ильназ, Даниил увлекался компьютерными играми – стрелялками. Начал учится и сразу стал раздражительным, перессорился с родными, несколько раз пытался покончить с собой и называл себя Богом. Мальчика водили к психиатрам, но это не помогло.

Как-то Наталия заметила, что ее сын во время игры в компьютере общается со взрослым незнакомцем. Но кто это, и что за дела у него с 17-летним мальчиком, женщина узнать так и не успела. Даниил покончил с собой.

Мать полагает, что ее сын мог стать жертвой неизвестных, которые нашли в студентах ТИСБИ объекты для своей подрывной деятельности.

- Если оба мальчика учились в колледже ТИСБИ и возомнили себя богами, то кто-то же их научил? Может, там есть какая-то группа, которая и оказывает негативное влияние на студентов? - задается женщина вопросами.

В то же время ректор ТИСБИ Нэлла Прусс категорически заявила, что в учебном заведении не действует ни одна из подобных групп и отметила, что Ильназ и Даниил постоянно сидели в компьютере.

В свою очередь Наталия Андреева считает, что выяснить было ли влияние из вне на Даниила поможет его мобильный телефон, который теперь должны изучить следователи.

- Я все еще не передала телефон следователям, мне трудно расстаться с этой вещью, она хранит воспоминание о Данииле, - призналась она «Комсомолке». - Но я очень хочу, чтобы выяснили, почему мой сын бросил нас. Незадолго до гибели он говорил мне, мама, все будет хорошо, у тебя есть семья и дети. А потом у меня не стало его самого.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц.

Нападение на школу в Казани произошло 11 мая 2021 года. Фото: Евгения БУБЛИК

От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.