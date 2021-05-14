«Ай, былбылым»: Гарик Сукачев спел татарскую песню в память о погибших при стрельбе в школе Казани

Сначала музыкант хотел выпустить эту песню к концу священного для мусульман месяца Рамазан. Фото: Иван МАКЕЕВ

Гарик Сукачев хотел выпустить песню «Ай, былбылым» («Соловей мой») к концу священного для мусульман месяца Рамазан, но его планы поменялись из-за произошедшей в Казани трагедии – 11 мая 2021 года при стрельбе в школе №175 погибли семь учеников и два их педагога, еще десятки детей, в том числе и взрослых, были ранены. Поэтому Сукачев посвятил песню, которую спел на татарском, жертвам трагедии.

- Ай, былбылым» («Соловей мой») – одна из самых популярных татарских песен, ценное наследие народа. Люди доверяют таким напевам свои сокровенные чувства. В них - история поколений, мелодии дедов, не имеющие конца, напевы бабушек, звучащие из самого их сердца, - написал под видеоклипом певец. - Как и все исконно татарские душевные и мелодичные напевы, песня «Ай, былбылым» имеет большую силу, заключенную в музыке и словах. В этой песне отразилась душа татарского народа, его печали и радости.

В результате ЧП в школе погибли семь детей и две учительницы. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.