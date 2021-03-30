Восстановленного в должности главного следователя Набережных Челнах Камиля Халиева будут судить из-за дела об изнасиловании подростка

По ходатайству обвиняемого следователя суд перенесли из Татарстана в Киров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не успел Верховный суд Татарстана восстановить в своих должностях начальника главного следователя Набережных Челнов 43-летнего Камиля Халиева и его 36-летнего зама Ильдара Шакирова, как готов начаться процесс по их уголовному делу. Он стартует в Октябрьском районном суде Кирове. О том, чтобы это не происходило в Татарстане попросил сам Халиев и его ходатайство было удовлетворено.

Он вместе с замом обвиняются по нескольким уголовным статьям: "Злоупотребление должностными полномочиями", "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности" и "Халатность".

Так, в частности, в 2018 году в следственные органы Набережных Челнов поступило заявление от мамы 16-летней девушки. Со слов женщины, ее дочь изнасиловал повар одного из местных кафе. По версии следствия, именно из-за халатности Халиева и Шакирова, подозреваемого не спешили арестовывать. Последний воспользовался этим и сбежал к себе на родину - в Турцию.

- В результате халатного отношения к своим обязанностям, обвиняемые не обеспечили вынесения законного и обоснованного решения по делу, - отметили в следственном комитете Татарстана. - В настоящее время сбежавшему подозреваемому заочно предъявлено обвинение изнасиловании, и он находится в международном розыске.

В свою очередь никто из обвиняемых следователей до суда своей вины так и не признал.