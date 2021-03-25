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Общество25 марта 2021 16:46

Верховный суд Татарстана восстановил на службе главного следователя Набережных Челнов Камиля Халиева

Полковнику также одобрили более 600 тысяч рублей компенсации за вынужденный прогул
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Сам же Халиев все еще является фигурантом уголовного дела.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Татарстана не только признал незаконным приказ о увольнении со службе экс-руководители СУ СКР Набережных Челнов Камиля Халиева, но и постановил о возмещении ему ущерба из-за незаконного увольнения. Полковник юстиции должен быть восстановлен в своей должности незамедлительно, и ему должны вернуть более 600 тысяч рублей за вынужденный прогул.

Напомним, Халиев и его экс-заместитель Ильдар Шакиров стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконное освобождение от уголовной ответственности». По версии следствия, они способствовали отказу в возбуждении уголовного дела по изнасилованию 16-летней девушки. Оставшийся на свободе подозреваемый скрылся в Турции.

Приказ о увольнении Халиева подписал сам главный следователь России Александр Бастрыкин.

Тем временем суд над следователем и его подчиненными, по ходатайству самого Халиева перенесли из Татарстана в Киров.