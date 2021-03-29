Верховный суд Татарстана восстановил на работе зам начальника следствия Набережных Челнов Ильдара Шакирова

На работу он может вернуться хоть завтра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верховном суде Татарстана рассмотрели ходатайство об отмене увольнения заместителя главного следователя Набережных Челнов Ильдара Шакирова. Вместе со своим непосредственным руководителем Камилем Халиевым он в свое время лишился работы по приказу председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Теперь высшая судебная инстанция республики восстановила Шакирова как следователя.

Напомним, несколько дней назад Верховный суд Татарстана также отменил приказ и по его начальнику - Камилю Халиеву, и даже присудил ему компенсацию более 600 тысяч рублей.

При этом, какую компенсацию за незаконное увольнение назначили Шакирову, не сообщается, но вернуться на работу он может уже завтра.

Напомним, что Халиев и Шакиров были уволены из-за того, что от закона в Турции скрылся главный подозреваемый в изнасиловании 16-летней девушки в Набережных Челнах. За это оба следователя стали фигурантами уголовного дела по статье «Незаконное освобождение от уголовной ответственности».

Отметим, что дело еще не рассмотрено судом. По ходатайству Халиева процесс перенесли из Татарстана в Киров.