2020-01-16T14:17:44+03:00
Происшествия

Из-за закрытия дела об изнасиловании иностранцем подростка от своей должности отстранен главный следователь Набережных Челнов

Такая же участь постигла и его заместителя
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Они теперь сам стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении его подчиненного.Они теперь сам стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении его подчиненного.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

По решению Советского районного суда Казани в рамках расследования уголовного дела по статье "Незаконное освобождение от уголовной ответственности" от своей должности отстранен главный следователь Набережных Челнов - Камиль Халиев. Также лишился своего кресла и его заместитель - Ильдар Шакиров.

Оба сейчас фигурантами уголовного дела, возбужденного в отношении их подчиненного. Последний занимался рассмотрением заявления 16-летней жительницы Набережных Челнов. Девочка-подросток заявила, что ее изнасиловал иностранец - гражданин Турции.

Вот только вместо полноценного расследования уголовное дело было закрыто, а документы по этому решению были как раз подписаны Халиев и Шакиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
16 января над Казанским Кремлем подняли флага 100-летия образования ТАССР
ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в России
Из-за закрытия дела об изнасиловании иностранцем подростка от своей должности отстранен главный следователь Набережных Челнов
Общественную палату Татарстана возглавила директор музея-заповедника «Казанский Кремль»
Жителю Казани заплатит более миллиона рублей за нелегальную свалку
Стали известны подробности массовой аварии в Татарстане, где пострадали два человека
17 января в Приволжском районе отключат свет на четырех улицах
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
Житель Марий Эл хотел уйти в загранплавание и лишился 25 тысяч рублей
В Татарстане из-за потепления закрывают две ледовые переправы
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
В Татарстане на трассе произошла массовая авария, где сгорели автомобили
В Ульяновской области автобус "подскользнулся" и вылетел в кювет, пострадали 13 человек
В Татарстане экс-зек выбил дверь в квартиру и ограбил пенсионерку
Главный режиссер казанского ТЮЗа объявил о своем уходе