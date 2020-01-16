Из-за закрытия дела об изнасиловании иностранцем подростка от своей должности отстранен главный следователь Набережных Челнов
По решению Советского районного суда Казани в рамках расследования уголовного дела по статье "Незаконное освобождение от уголовной ответственности" от своей должности отстранен главный следователь Набережных Челнов - Камиль Халиев. Также лишился своего кресла и его заместитель - Ильдар Шакиров.
Оба сейчас фигурантами уголовного дела, возбужденного в отношении их подчиненного. Последний занимался рассмотрением заявления 16-летней жительницы Набережных Челнов. Девочка-подросток заявила, что ее изнасиловал иностранец - гражданин Турции.
Вот только вместо полноценного расследования уголовное дело было закрыто, а документы по этому решению были как раз подписаны Халиев и Шакиров.
ИСТОЧНИК KP.RU