Таксовал на "копейке", развозил пиво, а теперь попал в сборную России по футболу: что известно про вратаря Юрия Дюпина

Юрий Дюпин - один из героев отличного старта "Рубина" текущей весной. Вызов в сборную России напрашивался и состоялся. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

17 марта голкиперу "Рубина" Юрию Дюпину исполнится 33 года. За последние дни он сделал себе немало подарков - выдал два "сухаря" против "Спартака" и "Уфы", взял пенальти от Дзюбы, но главный презент ждал его за два дня до дня рождения - Станислав Черчесов впервые вызвал голкипера в сборную России.

ЧИСТИЛ СНЕГ И ИГРАЛ ЗА ТЫСЯЧУ В МЕСЯЦ

Сам Дюпин говорил, что играть за сборную его мечта. К ее осуществлению он шел долго, но своего добился. Начинал он в родном Барнауле. Футболом занимался с 6 лет, а в 15 едва не завязал. Решил попробовать себя в волейболе, но не срослось. Все же сделал ставку на футбол. В 15 лет играл за команду одного из банков. Даже зарплату получал - 1000 рублей в месяц. Деньги небольшие, зато смог накопить на первый телефон.

В играх за банковскую команду его приметили тренеры барнаульского "Динамо", но пробиться в состав не сумел, играл в любительских соревнованиях. Параллельно работал в конторах, которые никак не связаны были с футболом. Например, он развозил пиво, правда всего пару дней, чистил снег, трудился на стройке, даже в отделе ипотечного кредитования работал, а также таксовал на белой "копейке".

- У меня была точка возле клуба. Бывало, люди выходили оттуда в разном состоянии. Видели мою машину и рядом иномарку, но по приколу выбирали «копейку». Она была в хорошем состоянии, хоть и 73-го года, - цитирует Дюпина "Бизнес-Онлайн".

Дюпин только в 30 лет дебютировал в Премьер-Лиге, а в 33 может впервые сыграть за сборную. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В АРМИИ ИГРАЛ В ФУТБОЛ, ЗАБИЛ 30 ГОЛОВ

В 20 лет Дюпин решил что-нибудь поменять в свей жизни. Он бросил институт и отправился служить в армию. В то время как раз прошла реформа. Вместо двух лет служить пришлось год. Попал Дюпин в ВВС, служил под Иркутском. По началу, по его словам, было трудно, а потом втянулся. Успел и "дедом" побыть. Причем, как вспоминает сам Дюпин, был добрым "дедом".

- Сейчас дедовщина себя изживает, уже при мне ее практически не было. Но физические наказания никто не отменял. 50 отжиманий например, или марш-бросок в ОЗК в 30-градусную жару. После пяти километров ты высушенный, как сухарь, выходишь. Зато после такого уже не хочется косячить. Я был добрым. У меня были только физические наказания, мог на разную работу отправить. Того, кто косячил, я посылал на не очень приятные занятия. Кто быстрее усваивал, шел на более легкую работу. В корне многого стоит лень. Устав содержит всего несколько страниц. Молодые приходили и не могли рассказать, что там написано. Как на это реагировать? Приходилось перевоспитывать, - вспоминает Дюпин в интервью "Бизнес-Онлайн".

Не обошлось в армии и без футбола. Команда местной воинской части играла на районных соревнованиях. Взяли в команду и Дюпина. Причем, поставили в нападение. На новой позиции Юрий не растерялся.

- Майор спросил, кто может сыграть в футбол, нас откликнулось двое, – рассказывал Дюпин в интервью Sport24. – Я сыграл центрального полузащитника, забил два – и стал ездить на матчи каждую неделю. На летнем турнире забил в 20 играх где-то 30 мячей, заняли третье место. По окончании сезона мы собрались на банкет в сауне, и я спросил: "Знаете вообще, что я вратарь?".

В армии его ставили в нападение, а Григорян наигрывал на стандартах у чужой штрафной. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

ПРЫЖОК В ФНЛ И...ОПЯТЬ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛИГА

Вернувшись из армии Дюпин не сразу вернулся в футбол. По началу работал на стройке, но позже оказался в любительском "Динамо" из Бийска. Там его вновь приметили тренеры барнаульского "Динамо". Позвали вновь. На сей раз удалось закрепиться.

Сезон получился успешным. В 28 матчах ПФЛ Дюпин пропустил 27 раз и его позвали на повышение - в новокузнецкий "Металлург-Кузбасс", который играл в ФНЛ (вторая по силе лига в стране, прим. ред.). Дюпин сыграл в 13 матчах и помог команде сохранить прописку в турнире. Правда, из-за финансовых проблем "Металлург" не смог заявиться на сезон и скатился на любительский уровень.

Юрий стал одним из тех, кто решил остаться в команде и поднимать с колен новокузнецкий футбол. За весь сезон "Металлург" выиграл все матчи, а Дюпин пропустил лишь один гол. В следующем сезоне команда играла уже во второй лиге. Дюпин был одним из лидеров и получил шанс пойти на повышение. Его позвали в хабаровский СКА.

Попасть в сборную - давняя мечта Дюпина. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

ГРИГОРЯН ОТПРАВЛЯЛ В ЧУЖУЮ ШТРАФНУЮ

Дальневосточным клубом тогда руководил один из самых харизматичных тренеров отечественного футбола Александр Григорян. Дюпин у него играл регулярно. Причем, Григорян рассмотрел в Юрие не только вратарские навыки. Как и в армии Дюпину пришлось ходить в атаку.

- У нас была игра с "Тосно". На 90-й минуте проигрываем, и я побежал в штрафную. Спокойно выиграл "воздух", мяч в нескольких сантиметрах от штанги пролетел. На следующей тренировке Виталич просит отрабатывать стандарты. На меня смотрит и говорит: "Дюпа, иди тоже поработай". Я первым ударом кладу в ворота, следующий — рядом, третий — опять гол. Григорян офигел: "Дюпа, ты по нему как кувалдой хлещешь!", - вспоминает Дюпин.

Так в некоторых матчах голкипер и бегал к чужим воротам, подключаясь к стандартам. Правда, эксперимент быстро прикрыли. В матче с "Енисеем" Дюпин задержался в чужой штрафной и не успел в свою. Итог логичен - пропущенный гол и поражение в матче.

После Хабаровска были два сезона в "Кубани". В краснодарском клубе все менялось с огромной скоростью - от мыслей по возвращению в Премьер-Лигу до финансового краха и ликвидации клуба. Дюпину, к слову, до сих пор не выплатили часть зарплаты за время в "Кубани".

За "Анжи" Дюпин играл почти бесплатно, но добился главного - закрепился в Премьер-Лиге.

ПРОДАЛ КВАРТИРУ И ВЗЯЛ КРЕДИТ, ЧТОБЫ ИГРАТЬ В РПЛ

Тем не менее, Дюпин не растерялся и пошел на повышение. В 30 лет он сумел дебютировать в Премьер-Лиге, подписав контракт с "Анжи". В махачкалинском клубе тогда были огромные проблемы с деньгами, футболисты не получали зарплату, но, по словам Дюпина, он знал на что шел. Главное для него было сыграть в элите.

- Постоянно занимал у друзей, доходило даже до того, что заканчивались люди, у которых можно занять, – приводит слова Дюпина Sports.ru. – Но я знал, на что иду. Мне сразу сказали: "Ты идешь в Премьер-лигу, но ты не будешь тут деньги зарабатывать". Пришлось, например, заморозить строительство дома в Краснодаре – для родителей его там начал строить.

Также Дюпину пришлось продать квартиру в Барнауле. Он даже кредит взял, чтобы хоть как-то выживать. Однако эти проблемы отходили на второй план. В составе "Анжи" в сезоне 2018/2019 он был единственным светлым пятном. 156 сэйвов в матчах Премьер-Лиги. Не зря его признали лучшим голкипером "Премьер-Лиги", хоть "Анжи" и вылетел.

Еще несколько лет назад он играл в любительской лиге, а теперь становится лучшим игроком в матче с "Зенитом". Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

ПРИ ШАРОНОВЕ ДОХОДИЛ ДО ЦЕНТРА ПОЛЯ, А У СЛУЦКОГО СЕЛ В ЗАПАС

Проявив себя в Махачкале Дюпин получил предложение из Казани. Тогда "Рубин" после ухода Бердыева возглавил Роман Шаронов, который сразу поставил Юрия первым номером команды. При этом, Шаронов пытался сделать из Дюпина эдакого Мануэля Нойера. По мнению теперь уже бывшего главного тренера клуба, вратарь "Рубина" отлично играет ногами и может отдать хороший первый пас. Поэтому в некоторых матчах Дюпин поднимался чуть ли не к центральному кругу, страхуя защитников.

"Рубин" осенью 2019-го играл слабо, много проигрывал. В итоге Шаронова сняли, пришел Слуцкий. Новый тренер сперва доверял голкиперу, но в первой части нынешнего сезона несколько раз убирал его из состава, не скрывая, что не доволен формой и игрой Дюпина. Впрочем, на зимних сборах он смог отвоевать пост №1 и своей игрой в первых официальных матчах "Рубина" в 2021 гоу доказал, что Слуцкий не ошибся, доверив место в рамке именно ему. Сперва он отстоял на ноль в гостевой игре со "Спартаком", затем стал героем матча с "Зенитом", потащив пенальти от Дзюбы на 99 минуте, а "сухарь" в Уфе стал для него пятым в нынешнем сезоне. Как итог - первый вызов в сборную.

- До нового года я некоторые матчи провел не очень и потерял место в стартовом составе. Хорошо, что я быстро собрался с мыслями, поправил некоторые моменты и вернулся в основу. Потом мы хорошо провели заключительные два тура до зимней паузы, поработали на сборах и хорошо стартовали в этом году. Я понимал, что приглашение возможно, но думал, что нужно провести стабильно более длительный период, чтобы вызвали в сборную. Получилось, что вызвали уже сейчас, и я очень рад этому, - приводит слова Дюпина sport24.ru.

Вот так, всего за 10 лет Дюпин прошел путь от любительской лиге до сборной России. В соперниках за место в воротах национальной команды динамовец Шунин и сочинец Джанаев. Оба постоянно вызываются в сборную, но кто знает, может Черчесов доверит место в рамке именно вратарю "Рубина".