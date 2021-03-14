Уфа - Рубин 14 марта 2021: Разгромная победа вывела казанцев на 5 место

Фото: ФК "Рубин".

"Рубин" в 2021 году непобедим. После ярких побед на старте весенней части сезона над "Спартаком" и "Зенитом", в то, что казанцы потеряют очки в гостевом матче с "Уфой" верилось с трудом.

Клуб из Башкирии в этом году - аутсайдер Премьер-Лиги. Перед матчем с "Рубином" "Уфа" шла на 15 месте с 14 очками, опережая только катящийся в бездну "Тамбов", в активе которого 13 набранных баллов.

Впрочем, казалось, что уфимцы хотя бы попробуют навязать борьбу "Рубину". Дело в том, что накануне другой беспросветный аутсайдер Премьер-Лиги, тульский "Арсенал", сотворил сенсацию, обыграв ЦСКА, и оторвался от "Уфы" на 3 очка. Чтобы оставить себе хоть какие-то шансы сохранить прописку в элите отечественного футбола башкирской команде кровь из носу надо было отнимать очки у "Рубина".

Сделать этого, правда, не удалось. Казанцы начали игру спокойно, но постепенно начали наращивать темп. На 30 минуте Денис Макаров сотворил очередной гол-шедевр. Полузащитник казанцев пробил метров с 30 и мяч опустился точно за спину Беленову. На одном голе казанцы останавливаться не решили. За три минуты до перерыва Костюков вывел на ударную позицию Кварацхелию и Хвича был точен. 2:0 перед перерывом.

Во втором тайме "Рубин" отдал инициативу уфимцам. Правда ничего опасного у ворот Дюпина хозяева поля создать так и не смогли. Казанцы сделали ставку на контратаки и преуспели. Самошников и Макаров разыграли стеночку около чужой штрафной. Защитники "Уфы" буто остановились. Они смогли лишь наблюдать, как Самошников сделал счет 3:0.

Все могло закончиться и более плачевно для "Уфы", но Беленов смог отразить опасные удары Макарова и Самошникова. В концовке хозяева поля пошли вперед в надежде забить хоть гол престижа. Шанс на это был, но удар Андрича пришелся в перекладину.

В итоге "Рубин" выиграл 3:0 и поднялся на 5 место в турнирной таблице. Причем, отрыв от идущего третьим ЦСКА всего 3 очка, а от "Спартака", занимающего 2 место - всего 4 балла. Так что перспективы у "Рубина" есть. Что касается "Уфы", то шансов остаться в элите у команды все меньше.