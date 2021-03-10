Феноменальный «Рубин»: Казанцы отобрали 15 очков у «Зенита», ЦСКА и «Спартака», но идут лишь восьмыми, как так?

Победное фото из раздевалки после матча с "Зенитом". Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Казанский «Рубин» стал главным открытием рестарта чемпионата России. Подопечные Леонида Слуцкого в первых двух турах после зимней паузы обыграли сперва «Спартак» в Москве, а следом «Зенит» в Казани. Причем, оба раза казанцы выиграли совершенно по делу. Можно, конечно, сколько угодно говорить о том, что в игре со «Спартаком» помогло удаление Зобнина, а в игре с «Зенитом» Азмун обстучал все штанги, а Дзюба не забил пенальти, но факт остается фактом. «Рубин» по весне набрал 6 очков из 6.

Вообще «Рубин» в этом сезоне – гроза авторитетов. Команда Слуцкого по два раза обыграла лидирующий «Зенит» (2:1 в гостях и дома) и идущий вторым ЦСКА (2:1 в гостях и 1:0) дома, а если добавить сюда еще и гостевую победу над занимающим третье место в таблице «Спартаком», то получается, что «Рубин» отнял у лидирующей тройки 15 очков из 18 возможных! Фантастика!

Однако при всем при этом «Рубин» идет лишь на восьмом месте в Премьер-Лиге. Как такое возможно? Ответ очень прост. Слишком уж много очков казанцы растеряли на старте сезона и в матчах с не самыми сильными соперниками. Достаточно вспомнить ничью 2:2 с «Тамбовом» в Казани, когда подопечные Слуцкого еле спаслись от поражения в концовке. Были еще ничьи с «Ахматом», потеря очков в домашнем матче с «Уралом», поражение от «Химок». Все эти команды идут в нижней части турнирной таблицы. Получается, что «Рубин» выступает в роли эдакого Робина-Гуда – тбирает очки у лидеров и раздает аутсайдерам. Вот только Леонид Слуцкий с такой трактовкой не согласен.

- - Я не согласен. Команды нижней части мы обыграли в первом круге: и «Арсенал», и «Уфу», и «Ротор». Да, потеряли очки с «Тамбовом». Так что это не совсем соответствует действительности, - отметил главный тренер «Рубина».

Сейчас казанский клуб явно на подъеме. Да, пока Слуцкий и команда идут лишь восьмыми, но посмотрите какая плотность в турнирной таблице. «Локомотив» и «Ростов», хоть располагаются выше, набрали как и «Рубин» по 34 очка. У идущего пятым «Динамо» - 36 баллов, у «Сочи» (4 место) – 37. Недалеко ушел и «Спартак» - 38 очков. Чуть оторвались ЦСКА (40 очков) и «Зенит» (42 очка), но и тут гандикап не такой внушительный.

Да, если бы «Рубин» проиграл «Спартаку» и «Зениту», то уже бы вряд ли на что-то претендовал. Команда шла бы на 10-11 месте и спокойно бы доигрывала чемпионат, рассчитывая выстрелить в следующем сезоне. Однако сейчас, после двух побед «Рубин» выглядит чуть ли не главным претендентом на еврокубки. Туда попадают первые четыре команды по итогам сезона. Еще одну путевку в Лигу Европы получит обладатель Кубка России. В кубке «Рубин» давно не играет, так что может сфокусироваться на попадании в четверку. Задача, к слову, вполне выполнимая. Достаточно посмотреть на календарь оставшихся 9 матчей.

«Рубин» уже сыграл со всеми российскими грандами по два раза. Из лидирующей группы казанцам осталось сыграть с «Динамо», «Сочи» и «Ростовом». Причем, только с командой с берегов Дона подопечные Слуцкого сыграют на выезде. В родных стенах казанцы примут и «Краснодар», который в этом году, мягко говоря, проводит невыразительный сезон. Остальные соперники – «Уфа», «Урал» и «Арсенал» на выезде и домашние матчи с «Химками» и «Ротором».

Все соперники, по факту, «Рубину» по зубам. Определяющим во многом может стать матч следующего тура, который казанцы проведут в столице Башкортостана. Идущая на 14 месте «Уфа» будет цепляться. Стараясь удержаться в Премьер-Лиги. Если казанцы выиграют, то упрочат шансы на еврокубки, если же вновь проявит «робингудство», то усложнит свою жизнь.