Сумасшедшая развязка в Казани: "Рубин" вырвал победу у "Зенита", а Дзюба не забил пенальти на 99 минуте

Вслед за "Спартаком" казанцы обыграли еще и "Зенит". Фото: ФК "Рубин".

"Рубин" триумфально вернулся после зимнего перерыва, обыграв в Москве "Спартак" 2:0. Так что к "Зениту" казанцы подходили в отличном расположении духа, но во второй подряд успех в матче с командами из ТОП-3 верилось с трудом. Все же "Спартак" только строится, да и удаление Зобнина в том матче помогло. "Зенит" все же соперник статуснее - чемпион двух последних сезонов и единоличный лидер текущего чемпионата. Запас у петербуржцев был такой, что даже в случае поражения в Казани они никуда с первого места не опускались.

Проблем Слуцкому добавили дисквалификации Шатова и Абильдгора. Если добавить сюда травмы Меркулова, Грицаенко, Ин Бома и Бегича, то картина получалась и вовсе катастрофическая.

Меж тем, в усеченном составе казанцам предстояло решить серьезную задачу - прервать неудачную серию в играх с "Зенитом" в Казани. В последний раз "Рубин" обыгрывал петербуржцев в столице Татарстана в 2013 году. С тех пор как отрезало.

В итоге Слуцкий бросил в бой всех здоровых игроков, а на скамейке оказались лишь вратари, Зуев, Костюков, Игнатьев и молодежь. Усиливать игру, по сути, было не кем.

Стартовые минуты остались за "Зенитом". Питерцы быстро шли вперед и должны были открывать счет уже на 7 минуте. Азмун бил, казалось, наверняка, но угодил в штангу. Спустя 13 минут Азмун вновь сотряс каркас ворот "Рубина", а между двумя неиспользованными шансами "Зенита" "Рубину" пришлось проводить очередную незапланированную замену. Уремович случайно разбил нос Мусаеву и тот не смог продолжить матч. Слуцкий бросил в бой Костюкова.

Постепенно казанцы выровняли игру и уже сами пошли в наступление. В одной из атак на исходе первого тайма мяч угодил в руку Кузяеву. Арбитр долго совещался с судьями VAR и все же указал на точку. Деспотович пробил мощно и точно. 1:0.

Перед самым перерывом Азмун оформил хет-трик из неиспользованных моментов. Он был один в трех метрах от пустых ворот, но пальнул куда-то по воробьям.

И все же Азмун своего добился. Во втором тайме казанцы подустали и стали давать много свободы гостям. В итоге питерцы получили право на штрафной. Ракицкий навесил, а Азмун перехитрил Дюпина. 1:1.

"Зенит" бросился дожимать казанцев. Хозяева отбивались и искали свои шансы на контратаках. Одна из них стала голевой. На второй добавленной минуте Деспотович бросил в прорыв Макарова. ТОт обыграл Ловрена и Сантоса и в ближнем бою переиграл Лунева. 2:1.

Казалось бы все, победа, очередной хэппи-энд. Оказалось, что нет. Матч продолжился и на 7 добавленной минуте в ворота "Рубина" поставили пенальти. Сутормина зацепили в штрафной и после просмотра VAR арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. Бить пенальти подошел Дзюба и....не забил. Дюпин угадал направление и сумел отразить удар капитана сборной России.

Следом прозвучал финальный свисток. "Рубин" вырвал победу 2:1 и с 34 очками поднялся на 8 место. Меж тем, от 4 места, дающего право играть в еврокубках, казанцев отделяют всего три очка.