В Казани проезд в автобусах за наличные подорожает до 35 рублей

При этом оплата проезда в автобусе, троллейбусе, трамвае и метро картами осталась на прежнем уровне. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предложение казанских перевозчиков повысить оплату поездки в общественном транспорте до 35 рублей прошло через Исполком города и было одобрено в Госкомитете Татарстана по тарифам.

Напомним, в Ассоциации автотранспортных предприятий республики просили об этом из-за снижения потока вовремя пандемии коронавируса и расходов на санитарную обработку салонов. В итоге казанские власти одобрили повышение оплаты проезда в автобусе, троллейбусе, трамвае и метро до 35 рублей наличными.

При этом, несмотря на принятое решение, стоимость проезда в общественном транспорте при оплате проездными, транспортными и банковскими картами, а также телефонами и гаджетами останется на прежнем уровне.

Напомним, пока она равна 30 рублям, а при использовании транспортной карты – 27 рублям.

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