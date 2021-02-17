В автобусах Казани установили онлайн-камеры: где расположены и за кем будут наблюдать

Среди прочего, у новых камер улучшенное разрешение матрицы и больший объем жесткого диска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В каждом из 53 казанских автобусов на газомоторном топливе установили по шесть камер нового поколения, которые работают в онлайн-режиме. Так, контроль за водителем, кондуктором и обстановкой в салоне будет осуществляться диспетчерами автотранспортных предприятий дистанционно. “Комсомолка” рассказывает, где расположены эти камеры, и за кем еще они будут следить.

Во-первых, у новых камер улучшенное разрешение матрицы, что позволит детально разобраться, например, во внештатной ситуации - рассмотреть лица участников конфликта, карманных воров или вандалов. Три камеры в каждом из автобусов направлены на дверь, две - на салон, одна - на кабину водителя.

- У новых камер увеличен объем жесткого диска, а значит время хранения записанной информации. Как и на старых камерах есть флеш-карта, на ней хранится запись за сутки. Раньше, в случае возникновения внештатной ситуации, флеш-карту снимали, везли на предприятие, изучали запись. Теперь благодаря тому, что камеры работают в онлайн-режиме, скачать запись можно дистанционно, - замечают в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.

Там считают, что новые камеры, также помогут выявлять тех пассажиров, которые предлагают кондукторам проехать без билета, заплатив меньше наличными. Таких людей, по мнению перевозчиков, нужно привлекать к ответственности.

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