Перевозчики Казани обратились в комитет по транспорту города с просьбой установить дифференцированный тариф. Они предлагают повысить стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах до 35 рублей при оплате наличными. При этом если делать это с помощью карты, то цена будет прежняя. Ничего не поменяется и для льготной категории пассажиров.Председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков заметил, что прошлый год перевозчики Казани закончили с убытками в размере 150 миллионов рублей. Из-за пандемии коронавируса было зафиксировано падение пассажиропотока на 30%, который пока так и не восстановился к уровню 2019 года.Кроме этого перевозчики жалуются на отсутствие субсидирования. Они заверяют, что за перевозку льготных категорий пассажиров им не платят полным рублем. Отмечают и то, что местные власти не покрывают их убытков.- Кредиты, которые были выданы, позволили предприятиям продержаться на плаву, не обанкротиться. Правда не всем, есть потери. С рынка пассажирских Казани ушли три перевозчика, - заметил Темляков.По его словам, комитет по транспорту Казани уже обратился с просьбой городских перевозчиков в Госкомитет Татарстана по тарифам.