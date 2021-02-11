Власти Татарстана порекомендовали казанским перевозчикам сообщить о своих проблемах законодателям

Ранее перевозчики выступили за повышение стоимости проезда и сообщили о неготовности работать целый день после введения тахографов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казанском Кремле заявили, что знают о жалобах местных перевозчиков. Напомним, последние недавно выступили за повышение стоимости проезда в общественном транспорте города и сообщили о неготовности работать целый день после введения тахографов.

В этот четверг, 11 февраля, на брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заметила, что никто из Ассоциации автотранспортных предприятий республики к властям по последнему вопросу пока не обращался. По ее словам, для решения вставших перед перевозчиками проблем им нужно выйти на связь с законодателями. Пока же вопросы только заостряются публично, что вряд ли может привести к результату.