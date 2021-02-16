Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана изучило шариатскую сторону вопроса вакцинации верующих от коронавируса и дало им добро на проведение процедуры.Напомним, ранее муфтият республики направил разработчикам российских вакцин от COVID-19 запрос с просьбой раскрыть их состав. Они хотели убедиться в халяльности препаратов – использовались ли для их создания производные от свиней или нет (по исламу любое употребление свинины или производных от этого животного недопустимо – Ред.). Специалисты успокоили ДУМ Татарстана, заявив, что «какие-либо компоненты человеческого происхождения в вакцине отсутствуют».- Данное заключение выведено на основании Куръана и Сунны, многократно заявляющих о ценности человеческой жизни и необходимости ее сохранения как великого дара (аманата) Всевышнего, а также на основании принципов и правил шариата, одним из которых является: “Обстоятельства крайней необходимости дозволяют запретное”. Таким образом, независимо от состава прививки, вакцинация в условиях эпидемии является дозволенной для спасения жизни мусульман, - заметили в пресс-службе ДУМ Татарстана.Там, правда, добавляют, что перед вакцинацией людям следует проконсультироваться с медиками, которые изучают проблемы и методы борьбы с инфекционными заболеваниями.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГде сделать прививку от коронавируса в Казани: все пункты вакцинацииРассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Казани (подробности)