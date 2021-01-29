Муфтият Татарстана желает знать насколько российские вакцины от коронавируса соответствуют стандарту халяль

За рубежом такие вопросы к местным производителям прививок от COVID-19 задавали и другие мусульмане. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Муфтият Татарстана послал разработчикам российских вакцин от коронавируса запрос с просьбой раскрыть их состав. Дело в том, что в региональном Духовном управлении мусульман хотят убедится в халяльности препаратов – использовался для их создания производные от свиней или нет (по исламу любое употребление свинины или производных от этого животного недопустимо – Ред.). К слову, за рубежом такие вопросы к местным производителям прививок от COVID-19 задавали и другие мусульмане.

Отметим, что на данный момент в Татарстане население массово вакцинируют российским препаратом «Спутник V», новая партия которого должна поступить в регион уже в эту пятницу,29 января. Созданная центром им. Гамалеи от Минздрава России вакцина представляет собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть ген протеина S — белка оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела.

Вторая отечественная вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от исследовательского центра «Вектор» Роспотребнадзора сделана на основе искусственно синтезированных кусочков структуры вируса.