Муфтияту Татарстана ответили на вопрос о халяльности вакцины от коронавируса «Спутник V»

Ранее в ДУМ РТ захотели убедиться использовались ли для создания препарата производные от свиней или нет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней назад муфтият Татарстана послал разработчикам российских вакцин от коронавируса запрос с просьбой раскрыть их состав. В региональном Духовном управлении мусульман захотели убедиться в халяльности препаратов – использовались ли для их создания производные от свиней или нет (по исламу любое употребление свинины или производных от этого животного недопустимо – Ред.). В понедельник, 1 февраля, из Центра имени Гамалеи поступил ответ.

Специалисты института успокоили татарстанцев, заявив, что «какие-либо компоненты человеческого происхождения в вакцине отсутствуют», сообщает РБК. Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что впервые сталкиваются с подобным вопросом.