Где сделать прививку от коронавируса в Казани: все пункты вакцинации

Одной из первых пациентов начала принимать городская клиническая больница №7. Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала пандемии в Татарстане коронавирусом заразились более 15,6 тысячи человек. В республику уже поступило 13 422 комплекта доз вакцины "Спутник V", которая должна помочь избежать инфекции. Массовая вакцинация в республике началась 18 января. Сделать прививку можно совершенно бесплатно по предварительной записи в 81 медучреждении региона. Так, "Комсомолка" в частности рассказывает, где сделать прививку от коронавируса в Казани

Горожане могут защититься от COVID-19 в поликлинике по месту жительства. Туда их будут приглашать по мере поступления вакцины. Одной из первых желающих начала принимать клиническая больница №7.

По последним данным, в Казани было израсходовано 85% всей вакцины, в некоторых поликлиниках этот показатель приблизился к 100%. В ближайшее время в республику должно поступить 70 тысяч доз вакцины от коронавируса.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ

Записаться на прививку можно как через поликлинику, так и через портал “Госуслуг РТ”. Для этого нужно кликнуть на стартовой странице баннер "Бесплатная вакцинация от COVID-19" или выбрать услугу "Запись к врачу", после чего он попадет на форму сервиса. Далее необходимо указать полис ОМС и выбрать удобное время из доступных вариантов.

В ближайшее время горожанам, записавшимся на вакцинацию, напоминать об этом будет голосовой помощник Лилия.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

- Клиническая больница №2, телефоны: 8 (843) 5-54-44-53, 5-98-30-03;

- Поликлиника №13, телефоны: 8 (843) 5-55-00-81, 5-98-30-03;

- Поликлиника №17, телефоны: 8 (843) 5-54-19-26, 5-98-30-03;

- Поликлиника №19, телефоны: 8 (843) 5-16-25-75 (78), 5-98-30-03;

- Клиническая больница №7, телефон: 8 (843) 2-21-39-03;

- Клиническая больница №11, телефон: 8 (843) 5-28-03-48;

- Казанская ГКБ №16, телефон: 8 (843) 2-02-34-36;

- Центральная городская клиническая больница №18, телефон: 8 (843) 5-28-20-05;

- Госпиталь для Ветеранов войн, телефоны: 8 (843) 5-60-62-54, 8 (843) 5-64-53-76;

- Поликлиника №7, телефон: 8 (843) 5-28-08-46;

- Поликлиника №8, телефон: 8 (843) 5-98-33-03;

- Поликлиника №10, телефон: 8 (843) 5-23-88-02;

- Поликлиника №18, телефоны: 8 (843) 5-28-07-07, 2-45-40-39;

- Поликлиника №20, телефон: 8 (843) 5-28-03-20;

- Поликлиника №21, телефон: 8 (843) 5-28-09-69;

- Клиническая больница №12, телефон: 8 (843) 571-14-35;

- ГАУЗ «Клиника медицинского университета» Казани, телефон: 8 (843) 264-36-54;

- Республиканская клиническая инфекционная больница, телефон: 8 (843) 231-21-09;

- Университетская клиника КФУ (ул. Чехова, 1A).

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