Сегодня, 16 января, певец Элвин Грей (Радик Юльяшкин) объявил, что в Казани у него состоялся никах (мусульманский обряд бракосочетания – Ред.). ОБ этом он сообщил в своем Инстаграме.- Она согласилась, - кратко написал Элвин Грей.Известно, что 20-летнюю избранницу певца зовут Инзиля Фатхутдинова. Она из Ижевска. Сам никах состоялся в казанской мечети Кул Шариф.Уже до светской свадьбы, о дате проведения которой пока не сообщалось, подписчики и поклонники Элвина Грея начали поздравлять его с избранницей со свершимся событием:«Поздравляю!»«Мои родные Радик и Инзиля поздравляю вас счастья вам огромной любви много, много детишек пусть Аллах вас хранит и вашу любовь. Мы вас любим»Сообщение о никахе Элвина Грея в Казани на его странице в Инстаграм позитивно уже оценили более 41 тысячи интернет-пользователей.