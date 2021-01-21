“Акуна матата”: певец Элвин Грей вместе со своей невестой улетел на Занзибар

О своем никахе, который состоялся в казанской мечети Кул Шариф, артист заявил в минувшие выходные. Фото: Мила КИЯН

Известный в Татарстане певец башкирского происхождения Элвин Грей (Радик Юльякшин) заявил о своем никахе (мусульманском обряде бракосочетания – Ред.) в минувшие выходные.

Артист и его избранница - 20-летняя Инзиля Фатхутдинова из Ижевска, сообщили об этом событии на своих страницах в соцсетях. В том числе и о том, что они сейчас отдыхают на Занзибаре.

- Акуна матата! Начинается наше путешествие в Занзибаре. И новая глава нашей жизни “По миру вдвоём”, - написали и Элвин Грей, и Инзиля в соцсетях.

Девушка также поинтересовалась у подписчиков, что именно они хотят увидеть ее глазами в эти дни - океан, виды, местных жителей или их быт? В комментариях ей ответили, что неплохо было бы показать все из вышеперечисленного.