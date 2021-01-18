Под Новый год власти Москвы подарили Набережным Челнам 40 автобусом марки “ЛиАЗ”. Сейчас транспорт проходит диагностику, после чего его можно будет зарегистрировать и через аукцион передать местным перевозчикам. Об этом в понедельник, 18 января, на планерке в администрации татарстанского автограда сообщил первый замруководителя исполкома Илья Зуев.По его словам имеющийся парк автобусов будет пополняться новыми поэтапно, начиная с февраля. Помимо московских “ЛиАЗов” к весне частные перевозчики хотят приобрести еще десять новых “МАЗов”. Напомним, в начале декабря в город уже прибыли десять больших минских автобусов.Проблемы с комфортными автобусами в Набережных Челнов начались с того, что в феврале 2020 года мэрия была вынуждена вернуть КАМАЗУ “НЕФАЗы”. С тех пор о просторном общественном транспорте местные жители могли только мечтать. На замену автобусам вышли тесные маршрутки. Ситуация должна была решиться к концу мая 2020 года, но пандемия коронавируса изменила все планы.Теперь же все нормализуется. Ведь помимо автобусов из Москвы в Набережные Челны прибыли и десять трамваев, которые должны начать возить горожан уже в феврале.