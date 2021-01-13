В ночь на 13 января в селе Куркуль Алексеевского района Татарстана нашли двух маленьких детей с признаками обморожения. Четырехлетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии, а ее годовалый брат был доставлен в ДРКБ Казани - его состояние оценивается как крайне тяжелое.- Прокуратура Алексеевского района проводит проверку по факту обморожения двоих детей в селе Куркуль, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.На данный момент известно, что семья, где воспитываются госпитализированные дети, на профилактических учетах не состояла, характеризуется положительно. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.