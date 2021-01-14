В отношении 26-летней жительницы Сармановского района Татарстана возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего».По версии следствия, 9 января у себя дома пьяная женщина схватила своего годовалого сына и начала душить. Она наверняка бы убила ребенка, если бы не ее сожитель. Мужчина смог остановить обезумевшую мать.- Свою причастность к преступлению женщины признала и пояснила, что пыталась расправиться с ребенком на почве внезапно возникших неприятных отношений, - сообщили в следственном комитете Татарстана.Состояние здоровья спасенного мальчика сейчас у врачей не вызывает опасений. В свою очередь для его матери назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Забыла дочку в сарае»: В Татарстане суд арестовал мать двоих детей, получивших обморожениеЗа жизнь малышей борются в больнице (подробности)