О поведении водителей маршруток в Набережных Челнах уже легенды слагают. Пока горожане ждут решение вопроса о долгожданном появлении в городе автобусов большой вместимости, ездить им приходится на \\"ГАЗелях\\" и машинах примерно сопоставимого класса. При этом, жителей татарстанского автограда частенько не устраивает поведение водителей. Очередной \\"крик души\\" появился в одной из челнинских групп в соцсетях. По словам автора, водитель высадил часть пассажиров, так как испугался стоявших впереди автоинспекторов.- Я ехала на газели \\"9\\", но, на свою остановку я так и не попала... Водитель на остановке \\"спец школа\\" сказал: \\"Все стоячие, вон из газели!\\" Он сказал: \\"там ГАИшники, из-за вас, я не хочу штраф 4000 платить\\". Хотя, у него спереди было 2 места и я, которая еду с учебы с кучей учебников, могла бы сесть, ну или беременная девушка. Ему сказали про те 2 места, но он ничего не сказал, все вышли и остались ждать следующую газель, - написала жительница Набережных Челнов в соцсетях.Публикацию начали активно комментировать. В частности, выяснилось, что подобные ситуации в городе - не редкость.\\"Водители этого маршрута вообще уже в край оборзели. Кабина постоянно закрыта,на пассажирские места не пускают,аргументируя поломкой двери.Люди должны как кильки в банке ехать и это при нынешней эпидобстановке. Что у всех газелей сразу двери сломались? Жалобы на них надо подавать письменно\\".\\"Утром тоже еле залезла в маршрутку, простояв до этого минут 15, потому что за это время проехали только две газельки и то полные, так через пару остановок водитель запретил людям заходить, сказав, что впереди штрафуют за перегруз. Такие интересные, я не могу. Как автобусы запускать с трамваями, так у нас пассажиропоток снижен. А как за перегруз штрафовать, так пожалуйста!\\".Впрочем, были и те, кто не поддержал автора поста. В частности, люди задавались вопросом, почему девушка согласилась выйти из автобуса или, например, зачем она вообще ехала в маршрутке, ведь есть куда более вместительные трамваи. Были и те, кто усомнился в подлинности поста, заподозрив автора в излишней нелюбви к водителям.\\"А зачем вы вышли из маршрутки? Штраф это проблема водителя, а не вас. Я бы принципиально не стала выходить из маршрутки, а если бы водитель попытался меня выкинуть из маршрутки, то я бы накатала на него заяву в полицию\\".\\"Очень похоже, что этот пост автор сочинил, сидя на паре, вместо того, чтобы лекцию слушать. В современных автобусах типа «газель» перевозка стоячих пассажиров разрешена, о чем автор, видимо в виду тупости и малолетства, просто не знает. И про беременную тоже доставило, то есть ехала беременная девушка и никто ей место не уступил? Не верю\\".\\"Пассажиры сами привыкли как кильки ездить,а потом жалуются что место мало.. нет мест сидячих, не садись\\".Напомним, мэрии города из-за просроченных платежей по лизингу пришлось вернуть ПАО «КАМАЗ» 190 автобусов «НЕФАЗ». В связи с этим глава татарстанского автограда Наиль Магдеев почти год назад объявил и о возврате на маршруты пассажирских \\"Газелей\\". Частично решить транспортный вопрос должны 40 \\"ЛиАЗов\\", которые Набережным Челнам перед Новым годом подарили власти Москвы.