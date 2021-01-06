В конце декабря нападающий казанского футбольного клуба “Рубин” Иван Игнатьев отправился отдыхать на Мальдивы. Там он отметил не только Новый год, но и свой 22-й день рождения.Именно последнее стало поводом для танцев на берегу океана с бутылкой какого-то напитка - то ли пива, то ли лимонада. Такое видео молодой человек опубликовал на своей странице в социальной сети, но после шквала критики от подписчиков удалил. Интернет-пользователей возмутило то, что футболист, который обошелся \\"Рубину\\" в 7 миллионов евро и забил в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги два мяча, может позволить себе такие \\"выходные\\".Вообще Мальдивы сейчас излюбленное место для российских футболистов. Там, например, в эти праздники отдохнули Александр Кокорин, у которого пока не идет игра в \\"Спартаке\\", и его друг и партнер по московскому клубу Александр Соболев. Туда же отправился и теперь уже бывший полузащитник \\"Рубина\\" Дмитрий Тарасов. Напомним, что 18 декабря стало известно, что его соглашение с казанским клубом не будет продлено. Видимо, перед началом поиска нового места работы Тарасов вместе с женой и двумя дочерями рванул на Мальдивы. Чете Тарасовых под мальдивским солнцем нравится, они всем советуют посетить острова.А вот наставник \\"Рубина\\" Леонид Слуцкий решил, что ему и в России хорошо. Он съездил в Алтайский край. На своей странице в Инстаграме он выставил несколько фотографий и подписал их коротко и просто - \\"красоты Алтая неповторимы\\".