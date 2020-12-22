“Не поленитесь, съездите на Мальдивы”: экс-игрок “Рубина” Дмитрий Тарасов после окончания контракта отвез семью на отдых

Фото: пресс-служба футбольного клуба "Рубин"

Контракт полузащитника Дмитрия Тарасова с казанским футбольным клубом “Рубин” закончился 18 декабря. Он нечасто появлялся на поле, но, по словам главного тренера команды Леонида Слуцкого, “фантастически выполнял свои функции”. Отдохнуть от этого спортсмен решил на Мальдивах, куда отвез и всю свою семью - жену Анастасию Костенко и двух дочерей.

- Основная задача главы семьи - чтобы наследники ни в чем не нуждались! - написал спортсмен на своей странице в соцсети.

- Как говорила моя знакомая: “Не поленитесь, съездите на Мальдивы!”. Один из лучших советов в моей жизни, - написала, в свою очередь, его супруга.

Чета заметила, что с момента их прилета на курорте идут тропические дожди, но они не мешают им отдыхать. В океане купается даже их десятимесячная дочь Ева, которая, по словам матери, “пока не совсем в теме, но белый песок и крабов-отшельников отметила сразу”.