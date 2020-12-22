Футболисты на Мальдивы, Слуцкий на Алтай: Где проводят отпуск игроки и тренеры "Рубина"

Кто-то греется на солнце, а кто-то решил остаться в холодной России. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нынешний сезон для футболистов выдался просто изнуряющим. Времени на отдых между двумя чемпионатами не было, так что окончания первой части сезона футболисты ждали, наверное, как никогда. При этом, отпуск сулит быть коротким. Уже в первой половине января все клубы Премьер-Лиги приступят к подготовке к весенней части чемпионата.

Пока же футболисты вольны сами решать, где им провести свой отпуск. Игроки "Рубина" исключением не стали. Большинство легионеров отправились по домам. Об этом можно понять, изучив их страницы в Инстаграме. Так, например, Джордже Деспотович отправился в Сербию, а Карл Старфельт в Швецию.

Что касается российских игроков "Рубина", то большинство из них пока не афишируют, где именно проводят отпуск. Впрочем, некоторые все же решили поделиться с подписчиками информацией. Так, например, форвард Иван Игнатьев реши сменить суровые татарстанские морозы на пляж и солнце на Мальдивах. Возможно, что отпуск на берегу океана поможет Игнатьеву наконец показать свой уровень в "Рубине". Пока его статистика в Казани выглядит очень грустно. Всего три гола в чемпионате и это за целый год. Причем все мячи он забил с пенальти.

Вообще Мальдивы сейчас излюбленное место для российских футболистов. Там, например, отдыхает Александр Кокорин, у которого пока не идет игра в "Спартаке". Там же находится его друг и партнер по московскому клубу Александр Соболев. Туда же отправился и теперь уже бывший полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов. Напомним, что 18 декабря стало известно, что его соглашение с казанским клубом не будет продлено. Видимо, перед началом поиска нового места работы Тарасов вместе с женой и двумя дочерьми рванул на Мальдивы. Чете Тарасовых под мальдивским солнцем нравится, они всем советуют посетить острова.

А вот наставник "Рубина" Леонид Слуцкий решил, что ему и в России хорошо. Он отправился изучать природу Алтайского края. На своей странице в Инстаграме он выставил несколько фотографий и подписал коротко и просто - "красоты Алтая неповторимы".

В комментариях Слуцкому предложили Алтаем не ограничиться и посетить еще некоторые российские регионы, например Хакасию или Дагестан. Звали Слуцкого и в Казахстан. Что же, до начала тренировочных сборов еще есть время, возможно, что Леонид Викторович еще успеет посетить какое-то из предложенных мест.