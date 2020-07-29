Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 29 июля 2020 года: заразились еще 104 человека

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 104 случая коронавируса. Так, в регионе заразились 8 885 человек, 6 037 из которых уже выздоровели, а 72 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, большинство заболевших приходится на Ульяновск (4 582). Остальные из Димитровграда (797), Карсунского района (392), Инзенского района (369), Барышского района (317), Новомалыклинского района (233), Ульяновского района (217), Николаевского района (210), Цильнинского района (197), Мелекесского района (193), Майнского района (153), Чердаклинского района (153), Сенгилеевского района (139), Новоульяновска (135), Тереньгульского района (131), Новоспасского района (129), Старомайнского района (103), Вешкаймского района (99), Кузоватовского района (80), Сурского района (71), Старокулаткинского района (61), Павловского района (46), Радищевского района (38) и Базаросызганского района (18).

ОБ ОБРАЩЕНИИ МЕДИКОВ К НАСЕЛЕНИЮ

Глава регионального Минздрава Владимир Мишарин и члены совета Ассоциации содействия развитию здравоохранения «Медицинская палата Ульяновской области» обратились к местным жителям с просьбой соблюдать меры защиты от инфекции.

Граждан попросили носить средства индивидуальной защиты не только в магазинах и общественном транспорте, но и на улице - в тех местах, где социальная дистанция может быть нарушена: на рынках и в уличных кафе. При этом несколько раз за время прогулки или поездки снимать и надевать маску с перчатками нельзя.

Также медики напомнили о необходимости часто мыть руки, дезинфицировать помещения и обеззараживать посуду.

ОБ ОТКРЫТИИ КИНОТЕАТРОВ

Несмотря на стабильно высокий рост числа зараженных, в нескольких муниципалитетах области решили открыть кинотеатры. Со второго августа они возобновят свою работу в Ульяновской области, а также Карсунском, Кузоватовском, Сурском, Старокулаткинском, Павловском и Базаросызганском районах.

Заметим, что с начала пандемии в Ульяновской области было проведено более 166,6 тысяч тестов на COVID-19, обследовано 156 тысяч человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся порядка 3,6 тысяч пациентов.