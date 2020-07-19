«1000 и одно удовольствие за выходные» в Татарстане: полный сюрпризов Сабинский район

“Комосомолка” уже побывала в Камском Устье, Елабуге и Чистополе в рамках нового туристического продукта “1000 и одно удовольствие за выходные”. В этот раз мы отправились в Сабинский район. Здесь всего за 2 200 рублей любой желающий может посетить единственный в России интерактивный музей истории медресе в селе Сатышево и музей истории лесного хозяйства района. Билет также включает в себя два обеда и завтрак, а также ночь в комфортном отеле, где, скажем по секрету, проживают еще и великаны. Впрочем, обо всем по порядку.

Сабинский район полон сюрпризов. Что вы представляете себе, когда думаете о сельских поселениях и поселках городского типа? Нечто угрюмое и лишенное цивилизации? Здесь все совсем не так. Конечно, гуси также гуляют вдоль озер, немного чумазые дети катаются на велосипедах до небольших магазинов, местные жители собирают ягоды. Но что вы скажете об огромной раковине, которая лежит на набережной в Богатых Сабах. Говорят, что миллионы лет назад здесь было Казанское море, в котором жил гигантский моллюск. Однажды он пропал, а раковину свою оставил. С тех пор она здесь - реконструируется, приобретает другие функции, но все еще стоит. Верить в эту легенду или нет, решать вам, но побывать здесь точно стоит. И вот еще почему:

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МЕККИ

Одна из экскурсий, которая входит в путевку “1000 и одно удовольствие за выходные” - экскурсия в единственный в России интерактивный музей истории медресе в селе Сатышево. В нем некогда обучали имамов, но здание тогда было двухэтажным. Сейчас оно значительно меньше, но среди экспонатов музеев имеется миниатюрная копия некогда работавшей медресе.

Миниатюрная копия некогда работавшей медресе.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Миниатюрная копия некогда работавшей медресе.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Кроме того, здесь вы можете узнать об истории величайших религиозных сооружений мира, а также увидеть прямую трансляцию из мечети аль-Харам в Мекке.

Прямая трансляция из мечетей в Мекке.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Книги, по которым учились в медресе.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Так выглядел ученик медресе.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Документы, которые находятся в музее, можно посмотреть в электронном варианте.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

НАБЕРЕЖНАЯ БЕЗ ВОДЫ, НО С РОДНИКАМИ

Следующее место, которое нужно посетить в Сабинском районе - поселок городского типа Богатые Сабы. Здесь есть набережная реки Сабинка, которая хоть и почти без воды, но зато с несколькими родниками. Один из них в народе называют "Домиком Хобита", потому что в нем и стол есть, и два стула.

Родник, который в народе называют "Домиком Хобита".Фото: Алина ГАБДУЛИНА

К слову, родников в Сабинском районе много - 172 штуки. Все они имеют свои названия и легенды. Одни истории связаны с животными, некогда жившими в этих краях, другие - с местными жителями. А есть предания про родниковые духи, которые оберегают источники.

В Сабинском районе есть 172 родника, каждый из которых имеет свое название и легенду.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Легенды здесь любят. Так, например, на набережной лежит огромная раковина. Миллионы лет назад, когда на месте района было Казанское море, здесь жил гигантских размеров моллюск. Долго жил, но однажды он пропал, оставив в память о себе свою раковину.

Интересно, что сейчас она - место для игры детей, а не памятник. который нельзя и рукой потрогать. В раковине и качели, и горки, и небольшой веревочный парк.

Небольшой веревочный парк на набережной реки Сабинка.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Кстати, в ближайшем времени набережную собираются благоустраивать. Здесь и вода, наконец, появится, и возможностей для семейного отдыха станет больше.

Проект благоустройства набережной реки Сабинка в Богатых Сабах.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Набережная реки Сабинка в Богатых Сабах.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

ШАХМАТЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЛ НУРГАЛИ МИННИХАНОВ

В поселке Лесхоз есть музей истории Сабинского лесного хозяйства. Здесь, кроме всего прочего, есть информация о выдающихся работниках лесного хозяйства, одним из которых, конечно, был Нургали Минниханов. С 1962 по 1990 году он возглавлял местный леспромхоз.

Портрет Нургали Минниханова с женой.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Среди экспонатов его вещи: шахматы, в которые он так любил играть, стол и даже мотоцикл, на котором он некогда ездил по району. Также здесь хранится альбом с фотографиями с торжественной церемонии вступления в должность президента Татарстана Рустама Минниханова - сына Нургали Миннихановича.

Шахматы, в которые любил играть Нургали Минниханов.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Альбом фотографии с торжественной церемонии вступления в должность президента Татарстана Рустама Минниханова.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

На втором этаже музея - зал с чучелами животных, которые проживают на территории района и некоторыми дикими, которых здесь не встретишь - подарок музею.

Чучела животных, которые проживают на территории Сабинского района.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Карта лесов на территории Татарстана за 1800 год.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

МУЗЕЙ КОЛОКОЛЬЧИКОВ

В районном доме культуры поселка Лесхоз есть музей колокольчиков. В программу "1000 и одно удовольствие за выходные" его посещения не входит, но в свободное от обязательных экскурсий время его посетить можно.

В музее колокольчиков поселка Лесхоз 238 экспонатов.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Ведь здесь находятся 238 колоколов и бубенцов, в которые - детское счастье - можно звенеть сколько душа пожелает. Даже в самый большой и старый - тот, что был отлит еще в 19 веке для антикварного магазина и никогда не использовался по назначению.

Колокол, который был отлит еще в 19 веке, но никогда не использовался по назначению.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

ДЕНДРАРИЙ, В КОТОРОМ ЖИВЕМ СКАЗКА

В Лесхозе также имеется своей дендрологический сад, в котором растут 538 пород древесно-кустарниковой растительности. Ухаживает за всем этим разнообразием растений, к слову, не более 10 человек. Несмотря на такое небольшое число рабочих, здесь и сад, и зона с тропическими растениями, и цех для переработки травяного сырья.

Дендрологический сад в поселке Лесхоз.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Здесь есть и своя "Сказка" - территория, где живут три медведя, Баба Яга, мудрая сова. Кроме этого здесь расположились дома швеи, сапожника и плотника, а также место для загадывания желаний.

В гостях у совы.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Домик Бабы Яги в дендрологическом саду.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Домик швеи.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

ВЕЛИКАНЫ В “ЛЕСНОЙ СКАЗКЕ”

Одним из мест, куда селятся туристы, приехавшие в Сабинский район по программе "1000 и одно удовольствие за выходные" - гостинично-развлекательный комплекс "Лесная сказка". На его территории есть громадный стол и стулья, а также два шалаша. Говорят, по ночам тут перекусывают и спят великаны.

Стол и стулья великанов в гостинично-развлекательном комплекса "Лесная сказка".Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Вот только "номера" великанов далеко не такие уютные, как у обычных гостей. Кроме того, им вряд ли доступна хотя бы часть тех развлечений, которыми могут похвастаться постояльцы гостиницы.

Так, на территории можно поиграть в лазер-таг, покормить животных в мини-зоопарке, потанцевать на дискотеке и, конечно, вкусно поесть.

Сурикат в зоопарке при гостинице "Лесная сказка".Фото: Алина ГАБДУЛИНА

МУЗЕЙ ШАУКАТА БИКТИМИРОВА

В небольшом поселке Мингер есть сельская библиотека. И ничего особенного не было бы, если бы не музей советского татарского актера, народного артиста СССР Шауката Биктимерова при ней.

Шаукат Биктимеров родился в Мингере в 1928 году. Школу окончил в деревне Тимершик, где после некоторое время работал в колхозе. С 1945 по 1949 годы он учился в Казанском театральном училище. А с 1949 по 1951 году и после 1953 года работал в Татарском академическом театра имени Галиасгара Камала.

Шаукат Биктимеров.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Но человек полон мелочей - воспоминаний из детства, любовных историй, падений и побед. Обо всем этом можно узнать в небольшом музее Шуката Хасановича.

Фотографии Шауката Биктиметрова.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

В свободное от экскурсий время вы не заскучаете. Ведь в Сабинском районе вы можете покататься на лошадях в спортивном комплексе "Сабантуй".Там же можно арендовать снаряжение для стендовой стрельбы, поиграть в пейнтбол, побывать в веревочном парке, попробовать себя в картинге. Вместе с тем в Лесхозе можно встать на вейкборд и покататься на нем на озере.

Стендовая стрельба.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Катание на лошадях в КСК "Сабантуй".Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Гид вам также может подсказать, где найти детские игровые автоматы, бильярд, аттракцион "Родео" или арендовать место для посиделок на открытом воздухе и шашлыков.

Между поселками ездит такси, так что ваше путешествие по району будет еще и комфортным. Единственное - интернет не везде стабильный. Но разве же он нужен, когда отдыхаешь душой?