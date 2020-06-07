«1000 и одно удовольствие за выходные» в Татарстане: Добро пожаловать в Елабугу!

Пандемия внесла свои коррективы в планы всех без исключения жителей мира, и поставила под сомнение проведение отпусков. Где отдыхать этим летом, если угроза подхватить коронавирусную инфекцию все еще актуальна?

В Татарстане вопрос решили – в республике стартовала туристическая программа «1000 и 1 удовольствие за выходные», которую презентовал председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

- Каждый может поехать в традиционные или нетрадиционные туристические центры и провести там выходные: отправиться в субботу утром и вернуться в воскресенье вечером, - заявил он. – Для участников этой программы разработан пакет услуг – посещение нескольких музеев, проживание в отеле, питание – 2 обеда и 1 завтрак. Стоимость такой поездки на каждого человека стандартная и составляет 2 200 рублей.

Предполагается, что интерес эта программа вызовет, прежде всего, у жителей Татарстана, но и гостям региона всегда будут рады. Пока предлагают четыре варианта маршрутов - Великий Болгар, Камское Устье, Елабуга и Чистополь. В ближайшее время список дополнят еще девять интересных маршрутов.

ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ГОРОД

- Добро пожаловать! Вы наши первые гости после карантина! – встречали первых туристов-«разведчиков» в этом старинном купеческом городе Елабуга.

Знакомство с тысячелетним городом в рамках этого путешествия началось с Музея уездной медицины имени В.М.Бехтерева. Он располагается в здании местной больницы, и получил свое имя в честь именитого уроженца Елабужского района.

Памятник Илье МечниковуФото: Лика ИСАЕВА

Бехтерев до глубокой старости сохранял живой и пытливый ум, вот и посетителям музей в доступной и шутливой форме рассказывали о том, как лечились жители Елабуги и окрестных деревень до революции и позже, когда на смену лечебным травам и заговорам знахарок пришла современная медицина.

Музей уездной медициныФото: Лика ИСАЕВА

Гостей учили тренировать свой мозг, разгадывая загадки или вспоминая, как раньше назывались части тела человека или его болезни, и даже показали смирительные кандалы из палат для буйных душевнобольных.

Очередь к уездному врачуФото: Лика ИСАЕВА

Пришлось также посидеть в очереди вместе с сельчанами, которые принесли доктору плату в виде натуральных продуктов – в музее создали удивительные локации для любителей фотосессий.

КУПЕЧЕСКОЕ ЧАЕПИТИЕ

В Музее истории города можно провести целый день, и еще не хватит времени.

В музее истории ЕлабугиФото: Лика ИСАЕВА

О том, как жили люди тысячу лет назад, как образовался город и какие здесь обитали животные и микроорганизмы покажут и расскажут в подробностях. Кстати, в музее есть детская комната с животными, и местные иногда называют его зоопарком – своего зоосада в Елабуге пока нет.

Макет города в XIX векеФото: Лика ИСАЕВА

Знаете ли вы, кто был самым богатым человеком в Елабуге, России и мире? А кто купил самый первый автомобиль «Форд»? Как можно было понять, что тебя ждет в письме, получив его в конверте с наклеенными марками? Что такое бульотка? Может, знаете, что такое елубужская "муха"?

В музее истории. Аптека XIX векаФото: Лика ИСАЕВА

Елабужская "муха"Фото: Лика ИСАЕВА

Все это и многое другое вы узнаете во время экскурсии по музею. Кстати, там тоже есть удивительное место для фотосессии – купеческое чаепитие в окружении персонажей музея.

НЕТ ТАКОЙ ПРОФЕССИИ?

В Музее великого пейзажиста Ивана Шишкина можно будет увидеть уникальную картину, которую он написал еще в подростковом возрасте и спрятал под пол в своей комнате.

Музей Ивана ШишкинаФото: Лика ИСАЕВА

Прекрасным видом на Тойму с балкона-беседки усадьбы Шишкиных можно будет полюбоваться во время чаепития, надо только заказать этот дополнительный сервис.

Вид с террасы особняка ШишкиныхФото: Лика ИСАЕВА

Во время беседы с экскурсоводом раскроется факт, что мать будущего академика живописи Ивана считала, что нет такой профессии – художник, и полагала, что маляром ее сын быть не может.

Музей Ивана ШишкинаФото: Лика ИСАЕВА

Интерьер дома ШишкиныхФото: Лика ИСАЕВА

ПЕШАЯ ЭКСКУРСИЯ И КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦА НАТАЛЬИ ДУРОВОЙ

Авторскую пешую экскурсию по купеческому городу проведет Андрей Иванов, и вы услышите увлекательный рассказ о городе, который за свою 1000-летнюю историю накопил немало легенд и сказаний.

Виды городаФото: Лика ИСАЕВА

Купеческие дома в ЕлабугеФото: Лика ИСАЕВА

Узнаете, почему купеческие особняки не строили выше двух этажей, историю пребывания здесь великого Ленского – лирического тенора Сергея Лемешева, и трагическую историю расстрела протоиерея Павла Дернова.

Виды ЕлабугиФото: Лика ИСАЕВА

Побываете и в музее кавалерист-девицы – Натальи Дуровой, штабс-ротмистра Александра Александрова.

Музей Натальи ДуровойФото: Лика ИСАЕВА

Портреты императора Александра I и Натальи Дуровой-Александра АлександроваФото: Лика ИСАЕВА

К слову, героиня войны 1812 года после отставки поселилась в Елабуге в доме своего брата, занималась рукоделием и занималась подобранными собаками и кошками.

Мундир Натальи ДуровойФото: Лика ИСАЕВА

Посетителей музея пригласят поиграть в городки и бирюльки, и накормят кашей с мясом и дымкам – все, как во время похода военных времен войны 1812 года.

Во время отдыха на гусарском бивакеФото: Лика ИСАЕВА

Будет время и самостоятельно побродить по Елабуге, погулять в Александровском саду и посетить музейный магазин «Художественный салон». Участие в мастер-классе, которые проводятся в нем, к слову, предусмотрено программой тура.