«1000 и одно удовольствие за выходные» в Татарстане: литературный Чистополь

“Комосомолка” уже побывала в Камском Устье и Елабуге в рамках нового туристического продукта “1000 и одно удовольствие за выходные”. В этот раз мы отправились в Чистополь. Здесь всего за 2 200 рублей любой желающий может посетить музей истории города и мемориальный музей писателя Бориса Пастернака, территорию Никольского кафедрального собора и храма иконы Божьей Матери “Умиление”, а также сувенирный салон. Билет также включает в себя два обеда и завтрак, а также ночь в комфортном отеле.

Приехав в Чистополь, мы первым делом направились в “Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературны заповедник” Музей истории города. Ведь без знания истории места, в которое вы хоть и на два дня, но приехали, никуда.

Музей расположился в красивом особняке казанского купца Подуруева. Здесь хранятся более 4,2 тысяч различных экспонатов - коллекции археологии, нумизматики, живописи, графики, предметного быта, фарфора и фаянса, этографиии, документальных источников.

Кресла, на которые во время балов усаживали поссорившихсяФото: Алина ГАБДУЛИНА

Керамическая мозаика уроженца Чистополя Евгения Парамонова.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Рога первобытного бизона.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Больше всего нас заинтересовали два деревянных велосипеда: один - почти привычный, другой - совершенно непохожий на все те двухколесные средства передвижения, что нам раньше приходилось видеть.

Экскурсовод объяснила, что оба этих велосипеда - дело рук чистопольского крестьянина Николая Мельникова, который жил в начале 20 века. Тот, что странный - был одним из первых велосипедов в городе! Вот только по дорогам Николаю на нем ездить запрещали, чтобы он не пугал лошадей.

Велосипеды чистопольского крестьянина Николая Мельникова.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Этот музей в годы Великой Отечественной войны среди прочих посещал поэт, писатель и переводчик Борис Пастернак. Он наряду с другими членами Союза писателей был эвакуирован в Чистополь в 1941 году.

- Нигде кроме Чистополя писатели не жили так дружно и сплоченно, эвакуация стерла все передряги, конфликты, бушевавшие в творческом мире в Москве,” - будет вспоминать то время Пастернак. “Мил моему сердцу Чистополь, и зимы в нем, и жители, и дома, как я его увидел зимой 1941 года, когда приехал к эвакуированной в него семье. Встреча с незнакомыми на улице, общий вид города, деревянная резьба на окнах и воротах. Все это нравилось, меня духовно питало, - отзовется Пастернак о небольшом городе.

Но к тому дому, в котором Борис Леонидович снимал 12 квадратных метров, мы отправимся чуть позже. А пока - мастер-класс по аутентичному узорному ткачеству, перекус местными пряниками, Никольский кафедральный собор, небольшая пешеходная экскурсия по центру Чистополя и обед.

Мастер-класс по аутентичному узорному ткачествуФото: Алина ГАБДУЛИНА

Гуляя по городу мы видим и литературно-мемориальный музей “Дом учителя”, и аллею героев, и национальный сквер “Хазине”, и Скарятинский сад, и храм иконы Божьей Матери “Умиление”. Набережная вот, правда, закрыта из-за пандемии коронавируса. Однако наш гид признается, что туристов водят и туда, когда есть такая возможность.

Храм иконы Божьей Матери "Умиление".Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Набережная реки Кама в Чистополе.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Никольский кафедральный собор.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Словом, эмоций столько, что во время сытного обеда только и остается, что делиться ими друг с другом. Мы и до поездки знали, какая программа нас ждет, но все равно остались в приятном шоке от такого объема информации, красивой архитектуры и историй.

Памятник поэту, писателю и переводчику Борису Пастернаку.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

И вот мы - уже наслышанные о том, что в Чистополе с октября 1941 по сентябрь 1943 года жил Борис Пастернак - находимся у дверей того самого здания, в котором он снимал всего 12 квадратных метров. Именно здесь Пастернак переводил Шекспира, замыслил роман “Доктор Живаго” и подал 11 заявлений с просьбой отправить его на фронт.

Раньше музей и находился на 12 “квадратах” писателя, но после стал разрастаться и очень скоро занял все два этажа дома. Здесь и подлинная обстановка комнаты, в которой жил Пастернак, и его личные вещи, фотографии, документы. Вот, например, стол, за которым он работал.

Кровать в комнате, которую с 941 по 1943 годы снимал Борис Пастернак.Фото: Алина ГАБДУЛИНА