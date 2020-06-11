«1000 и одно удовольствие на выходных»: Камское Устье

Что можно увидеть в Камском Устье? Волгу, пляж, гору Лобач, краеведческий музей и дом татарского драматурга Туфана Миннулин, завод по производству французского сыра «Камамбер» и удивительный дендрарий. И всего за 2200 рублей, куда входит и проживание в отеле, два обеда и завтрак.

На гору Лобач, откуда открывается потрясающий вид на место слияние Камы и Волги, мы не попали – накануне прошел дождь, и дорогу развезло. Пришлось удовольствоваться смотровой площадкой в поселке городского типа Тенишево. С высокого берега можно увидеть знаменитый гипсовый рудник с более, чем 100 летней историей, просторы Волги, где противоположный берег едва виднеется, а перед туристами проходят баржи и катера.

Один из старейших в Поволжье гипсовых рудниковФото: Лика ИСАЕВА

Волжские просторыФото: Лика ИСАЕВА

Посетили мы и новый муниципальный пляж «Лето», где на благоустроенном берегу разместились шезлонги, душевые, детский городок и небольшой пирс, с которого уже прыгали в воду отдыхающие.

Место для детского отдыхаФото: Лика ИСАЕВА

Это уже стало любимым местом отдыха местных жителей и приезжих гостейФото: Лика ИСАЕВА

В Камском Устье два музея – краеведческий и дом татарского драматурга Туфана Миннулина. Здесь нам продемонстрировали настоящие раритеты – найденный в районе зуб мамонта, старинная коляска для младенцев и номер «Комсомольской правды» от 9 мая 1945 года.

В краеведческом музее Камского УстьяФото: Лика ИСАЕВА

Старинная детская коляскаФото: Лика ИСАЕВА

"Комсомолка" от 9 мая 1945 годаФото: Лика ИСАЕВА

Дом-музей Туфана МиннулинаФото: Лика ИСАЕВА

Дегустация местного французского «Камамбера» на сырном заводе и обед с ухой из свежепойманного судака – вкуснейшая нотка этого путешествия.

Дегустация сыраФото: Лика ИСАЕВА

«Десертом» поездки стало посещение дендрария Императорского питомника. В программу тура это не входит, но за небольшую плату можно посетить и даже покататься на катере между таинственных островов. Редкие деревья и кустарники, искусно подстриженные и принимающий виды то трона, то доллара, каналы вокруг островов и каменные статуи – это просто Версаль.

Аллеи дендрарияФото: Лика ИСАЕВА

Впрочем, все это надо видеть.

Изумительные фигуры из растущих здесь деревьевФото: Лика ИСАЕВА

Это будет елка-тронФото: Лика ИСАЕВА

Дом на одном из каналовФото: Лика ИСАЕВА