«1000 и одно удовольствие на выходных»: Камское Устье
Что можно увидеть в Камском Устье? Волгу, пляж, гору Лобач, краеведческий музей и дом татарского драматурга Туфана Миннулин, завод по производству французского сыра «Камамбер» и удивительный дендрарий. И всего за 2200 рублей, куда входит и проживание в отеле, два обеда и завтрак.
На гору Лобач, откуда открывается потрясающий вид на место слияние Камы и Волги, мы не попали – накануне прошел дождь, и дорогу развезло. Пришлось удовольствоваться смотровой площадкой в поселке городского типа Тенишево. С высокого берега можно увидеть знаменитый гипсовый рудник с более, чем 100 летней историей, просторы Волги, где противоположный берег едва виднеется, а перед туристами проходят баржи и катера.
Один из старейших в Поволжье гипсовых рудниковФото: Лика ИСАЕВА
Волжские просторыФото: Лика ИСАЕВА
Посетили мы и новый муниципальный пляж «Лето», где на благоустроенном берегу разместились шезлонги, душевые, детский городок и небольшой пирс, с которого уже прыгали в воду отдыхающие.
Место для детского отдыхаФото: Лика ИСАЕВА
Это уже стало любимым местом отдыха местных жителей и приезжих гостейФото: Лика ИСАЕВА
ПляжФото: Лика ИСАЕВА
В Камском Устье два музея – краеведческий и дом татарского драматурга Туфана Миннулина. Здесь нам продемонстрировали настоящие раритеты – найденный в районе зуб мамонта, старинная коляска для младенцев и номер «Комсомольской правды» от 9 мая 1945 года.
В краеведческом музее Камского УстьяФото: Лика ИСАЕВА
Старинная детская коляскаФото: Лика ИСАЕВА
"Комсомолка" от 9 мая 1945 годаФото: Лика ИСАЕВА
Дом-музей Туфана МиннулинаФото: Лика ИСАЕВА
Дегустация местного французского «Камамбера» на сырном заводе и обед с ухой из свежепойманного судака – вкуснейшая нотка этого путешествия.
Дегустация сыраФото: Лика ИСАЕВА
«Десертом» поездки стало посещение дендрария Императорского питомника. В программу тура это не входит, но за небольшую плату можно посетить и даже покататься на катере между таинственных островов. Редкие деревья и кустарники, искусно подстриженные и принимающий виды то трона, то доллара, каналы вокруг островов и каменные статуи – это просто Версаль.
Аллеи дендрарияФото: Лика ИСАЕВА
Впрочем, все это надо видеть.
Изумительные фигуры из растущих здесь деревьевФото: Лика ИСАЕВА
Это будет елка-тронФото: Лика ИСАЕВА
Дом на одном из каналовФото: Лика ИСАЕВА
Статуи в дендрарииФото: Лика ИСАЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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