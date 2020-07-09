Этой ночью в экстренные службы поступило сообщение о том, что в столице Татарстана в складском помещении на улице Южно-Промышленная, принадлежащем филиалу «Казаньнефтепродукт» ОАО ХК «Татнефтепродукт» произошел пожар.

Все силы силы и средства казанского ПСГ были направлены к месту происшествия по рангу пожара №2. Далее был уже объявлен ранг №3 – пламя вырывалось из здания.

- Происходило горение кровли одноэтажного административного здания - пустого ангара. По предварительным данным, площадь пожара составляет 12 000 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

Чтобы ликвидировать этот пожар привлекли 31 единицу техники. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

- В 23.24 к месту выехал пожарный поезд. Угрозы перехода на резервуары с нефтепродуктами нет, они находятся в 250 метрах от места пожара, - сообщили позже в МЧС Татарстана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/789505" frameborder="0"></iframe> В Татарстане пожар на складе «Казаньнефтепродукт»: площадь возгорания составляет 1 200 квадратных метров.МЧС Татарстана

В то же время по факту пожара совместно с чрезвычайным ведовством в рамках надзорных мероприятий будут выяснены причины возникшего пожара

- Вниманию будут подвергнуты обстоятельства, способствовавшие происшествию, а также соблюдение ответственными лицами законодательства о пожарной и промышленной безопасности при эксплуатации объекта. При наличии к тому оснований в отношении виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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