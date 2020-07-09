В Татарстане пожар на складе «Казаньнефтепродукт»: площадь возгорания составляет 1 200 квадратных метров
Этой ночью в экстренные службы поступило сообщение о том, что в столице Татарстана в складском помещении на улице Южно-Промышленная, принадлежащем филиалу «Казаньнефтепродукт» ОАО ХК «Татнефтепродукт» произошел пожар.
Все силы силы и средства казанского ПСГ были направлены к месту происшествия по рангу пожара №2. Далее был уже объявлен ранг №3 – пламя вырывалось из здания.
- Происходило горение кровли одноэтажного административного здания - пустого ангара. По предварительным данным, площадь пожара составляет 12 000 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.
Чтобы ликвидировать этот пожар привлекли 31 единицу техники. О погибших и пострадавших пока не сообщается.
- В 23.24 к месту выехал пожарный поезд. Угрозы перехода на резервуары с нефтепродуктами нет, они находятся в 250 метрах от места пожара, - сообщили позже в МЧС Татарстана.
В Татарстане пожар на складе «Казаньнефтепродукт»: площадь возгорания составляет 1 200 квадратных метров.МЧС Татарстана
В то же время по факту пожара совместно с чрезвычайным ведовством в рамках надзорных мероприятий будут выяснены причины возникшего пожара
- Вниманию будут подвергнуты обстоятельства, способствовавшие происшествию, а также соблюдение ответственными лицами законодательства о пожарной и промышленной безопасности при эксплуатации объекта. При наличии к тому оснований в отношении виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщают в прокуратуре Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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