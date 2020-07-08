2020-07-08T16:27:25+03:00
Происшествия

Пожар в торговом центре "Панорама" Альметьевска 8 июля 2020: горит фасад здания

Официально никто не погиб и не пострадал [видео]
Ирина ЛЕСКОВА
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Пожар в торговом центре "Панорама" Альметьевска 8 июля 2020.соцсети

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На момент начала пожара в здании находилась только охрана. Фото: скриншот с видео

На момент начала пожара в здании находилась только охрана.Фото: скриншот с видео

В городе нефтяников - татарстанском Альметьевске, пожар возник в торговом центре "Панорама".

Сообщение о возгорании поступило в 15.05 в среду, 8 июля. ТЦ находится по адресу: улица Ленина, 100. На момент начала пожара в нем находилась только охрана.

Сигнал о произошедшем был оценен экстренными службами по автоматическому вызову №2. Прибыв на место, пожарные установили, что горит фасад здания. Образовалось плотное задымление.

- Два звена ГДЗС произвели проверку помещений здания на скрытые очаги, - сообщили в МЧС Татарстана. - Пострадавших, погибших нет.

Уже в 15.15 была произведена локализация пожара.- Очаг пожара внутри здания на третьем этаже в помещении магазина на площади 1 квадратный метр. Самостоятельно эвакуировались 45 человек - персонал магазинов с отдельным входом В 15.38 ликвидация открытого горения внутри помещений и на фасаде здания. Площадь пожара на фасаде порядка 50 квадратных метров, - уточнили через некоторое время в МЧС Татарстана

На тушение торгового центра выехали 26 пожарных машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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