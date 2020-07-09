На пожаре на складе «Казаньнефтепродукт» ликвидировали открытое горение

9 Июль 2020 2020-07-09T02:54:02+03:00

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МЧС Татарстана сообщило, что в 02.10 произошла ликвидация открытого горения на складе «Казаньнефтепродукт». Напомним, что для ликвидации пожара привлекались всего 90 человек, 26 единиц техники.

Этой ночью в экстренные службы поступило сообщение о том, что на складе по улице Южно-Промышленная филиала «Казаньнефтепродукт» ОАО ХК «Татнефтепродукт» произошел пожар.

По прибытию на место происшествия сотрудниками МЧС Татарстана был объявлен ранг №3 – пламя вырывалось из административного здания. Площадь пожара составила 1 200 квадратных метров.

- Происходило горение кровли одноэтажного административного здания - пустого ангара. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1200 квадратных метров. Данная территория принадлежит ООО «Казэнергострой», арендатор - ООО «Региональная экологическая компания», - сообщили в МЧС Татарстана. - . Угрозы перехода на резервуары с нефтепродуктами нет, они находятся в 250 метрах от места пожара

По данному факту проводится прокурорская проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU