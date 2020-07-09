Крупный пожар в промзоне Казани произошел не на территории «Казаньнефтепродукт»
Как в итоге уточнили в МЧС Татарстана крупный пожар в промзоне Казани произошел все же не на территории «Казаньнефтепродукт», на площадях, принадлежащих ООО «Казэнергострой», которые в свою очередь арендует ООО «Региональная экологическая компания».
Напомним, пожар был потушен поздно ночью. На тушение выезжал пожарный поезд.
- В результате огнем было повреждено административное здание на площади 675 квадратных метров., склад с тюками со вторсырьем (картон, полиэтилен, резина) на площади 900 квадратных метров и обрешетка у пустого ангара на площади 20 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В тушении этого пожара участвовали 113 человек и 35 единиц техники. Угрозы перехода пламени на резервуары с нефтепродуктами не было – они находились на расстоянии 250 метров от места пожара.
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В Татарстане пожар на складе «Казаньнефтепродукт»: площадь возгорания составляет 1 200 квадратных метров.МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
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