2020-07-09T12:15:56+03:00
Происшествия

Крупный пожар в промзоне Казани произошел не на территории «Казаньнефтепродукт»

На тушение выезжал пожарный поезд [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Как в итоге уточнили в МЧС Татарстана крупный пожар в промзоне Казани произошел все же не на территории «Казаньнефтепродукт», на площадях, принадлежащих ООО «Казэнергострой», которые в свою очередь арендует ООО «Региональная экологическая компания».

Напомним, пожар был потушен поздно ночью. На тушение выезжал пожарный поезд.

- В результате огнем было повреждено административное здание на площади 675 квадратных метров., склад с тюками со вторсырьем (картон, полиэтилен, резина) на площади 900 квадратных метров и обрешетка у пустого ангара на площади 20 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В тушении этого пожара участвовали 113 человек и 35 единиц техники. Угрозы перехода пламени на резервуары с нефтепродуктами не было – они находились на расстоянии 250 метров от места пожара.

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В Татарстане пожар на складе «Казаньнефтепродукт»: площадь возгорания составляет 1 200 квадратных метров.МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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