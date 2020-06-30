Коронавирус в Татарстане, последние новости на 30 июня 2020: зафиксирована 16-ая смерть зараженного

С начала пандемии в республике COVID-19 подхватили уже 4 514 человек. По данным федерального оперштаба, на данный момент выздоровели 3 695 зараженных, скончались - 11. В тоже время региональный штаб называет другие цифры: 3 362 выздоровевших и 16 скончавшихся.

Цифры по выздоровевшим и скончавшимся у федерального и регионального штабов по борьбе с инфекцией разнятся.

О последней жертве коронавируса стало известно накануне. Им оказался 63-летний житель Набережных Челнов. Мужчина был госпитализирован с тяжелой формой внебольничной двусторонней пневмонии еще 22 июня. Спустя три дня он скончался в результате тромбоэмболии лёгочной артерии на фоне инфекции.

После снятия ограничений в республике возобновили работу некоторые магазины. Однако есть бизнес, который, кажется, еще долго не сможет восстановиться после пандемии. Так, в Казани полностью закрылись 2 отеля и 11 хостелов.

При этом власти города уверены, что сфера туризма должна адаптироваться к происходящему. Так, в столице Татарстана разработали специальную программу лояльности «Приезжай в Казань на три дня и получи день в подарок!». Она включает в себя не только бесплатную ночь в отеле или гостинце с завтраком, но и пешеходную экскурсию с 25% скидкой в кафе. Воспользоваться такой возможностью приезжие смогут до 15 декабря текущего года.