В Казани из-за пандемии коронавируса полностью закрылись 2 отеля и 11 хостелов

29 июня на еженедельном совещании городского штаба по борьбе с распространением коронавируса мэр Казани Ильсур Метшин выразил надежду, что в скором времени улицы столицы Татарстана, как и прежде, заполонят туристы. И возможно это произойдет уже этим летом.

- Прежде чем люди начнут ездить заграницу, они осторожно будут совершать поездки по стране. В этом плане у нас есть, что предложить нашим гостям. Я прошу в первую очередь позаботиться о безопасности туристов, не пренебрегать рекомендациями Роспотребнадзора, – отметил при этом Метшин.

Несмотря на то, что нет полной официальной статистики, по словам директор комитета по развитию туризма Казани Дарьи Санниковой, из-за пандемии под серьезной угрозой оказался весь турбизнес города. Так, за это время только число занятых в это сфере горожан сократилось на 30%, а 2 отеля и 11 хостелов вообще полностью закрылись.

- Если в июне прошлого года средняя загрузка средств размещения составляла 64%, то в текущем году в июне – 15,8%, – доложила на совещании Санникова.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО И ЧЕГО ЖДАТЬ

Тем нем менее, по заверениям чиновницы, в Казани туристический бизнес постепенно оживает. Так, с 11 июня в рамках первого этапа снятия ограничений у кафе заработали летние веранды, Речпорт возобновил регулярные рейсы пассажирских судов в Ташевку и Верхний Услон, Болгар и Свияжск.

Возобновлено и ж\д сообщение Казани с другими регионами России, а также авиасообщение по 35 направлением. Под запретом остаются только полеты за границу. Но в планах уже со 2 августа запустить из Казани авиарейсы в Стамбул и Прагу.

НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Дарья Санникова уверена, что в нынешних условиях сфера туризма должна адаптироваться. Так, в Казани разработали специальную программу лояльности «Приезжай в Казань на три дня и получи день в подарок!».

В нее входит не только бесплатная ночь в отеле или гостинце с завтраком, но и пешеходная экскурсия по городу с 25% скидкой в кафе. Данная акционная программа будет действовать вплоть до 15 декабря.

Наравне с этим идет разработка новых экскурсий и именно на открытом воздухе. Например, «Любовный маршрут», связанный с выдающимися личностями, имеющими отношение к Казани, и их историями любви.

Мало того, на Кремлевской набережной запланирована бесплатная фотовыставка Волга от истока до устья – с высоты птичьего полета». Экспозиция будет состоять из 200 работ фотохудожников-пилотов Андрея Вострова и Валерия Безрученко.