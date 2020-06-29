В Татарстане скончался 16-ый пациент с коронавирусом

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:34:18+03:00

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Сегодня, 29 июня, стало известно, что в Татарстане зафиксировали 16-ую смерть от коронавируса. Новой жертвой пандемии стал 63-летний житель Набережных Челнов, который был госпитализирован в городскую инфекционную больницу еще 22 июня.

У мужчины была диагностирована тяжелая форма внебольничной двусторонней пневмонии. Кроме того, он имел хронические заболевания и высокий риск сердечно-сосудистых осложнений.

- Смерть наступила 25 июня в результате тромбоэмболии лёгочной артерии на фоне новой коронавирусной инфекции. Причина смерти установлена в результате экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с распространением COVID-19

Отметим, что с начала пандемии в республике выявили 4 514 случаев заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU