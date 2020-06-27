Коронавирус в Татарстане, последние новости на 27 июня 2020: еще один человек скончался

Согласно последним данным на 1.00 27 июня в Татарстане зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. 50-летний мужчина проживал в Муслюмовском районе, а на лечение его увезли в больницу Набережных Челнов, а после в РКБ Казани. Уже там его подключили к аппарату ИВЛ, но безуспешно – пациент скончался. Всего же за сутки в республике было выявлено 40 новых случаев заражения COVID-19.

Большинство из них - жители Казани (19). Остальные из Набережных Челнов (9), Камско-Устьинского района (2), Нижнекамского района (2), Пестречинского района (2), Алькеевского района (1), Альметьевского района (1), Арского района (1), Зеленодольского района (1), Нурлатского района (1) и Рыбно-Слободского района (1).

- 1 случай завозной, 39 – контактные, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с распространением инфекции. - 18 человек госпитализировано, 22 - получают лечение на дому с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни.

Известно, что среди новых зараженных несовершеннолетних нет. Троим от 18 до 30 лет, 10 - от 30 до 50 лет, 10 - от 50 до 60 лет, 8 - от 60 до 70 лет, 7 - от 70 до 80 лет, 2 - от 80 до 90 лет.

Так, с начала пандемии в республике COVID-19 заразились 4 390 человек. По данным местного оперштаба выздоровели 3 215 больных, скончались - 15. Хотя по данным федерального оперштаба речь идет лишь о 11 летальных случаях.

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